Berlinale 2021 w dwóch odsłonach

Pięć dni w marcu dla branży filmowej i jedenaście dni w czerwcu dla publiczności: organizatorzy festiwalu filmowego Berlinale ogłosili szczegóły 71. edycji. Tym razem o nagrodach zdecyduje sześciu zwycięzców z poprzednich edycji Berlinale - pisze w poniedziałek portal tygodnika "Spiegel".

Takiej edycji w historii Berlinale jeszcze nie było /Clemens Bilan /Getty Images

W dniach od 1 do 5 marca zaplanowano tzw. wydarzenie branżowe. Jury oceni zakwalifikowane filmy i zdecyduje, komu przyznać nagrody Berlinale - Złote i Srebrne Niedźwiedzie. W czerwcu nagrodzone filmy zostaną pokazane szerszej publiczności w berlińskich kinach.



Sześciu zdobywców Złotego Niedźwiedzia z ubiegłych lat zadecyduje, kto otrzyma nagrody w 2021 roku. W jury zasiądą: Mohammad Rasoulof ("Zło nie istnieje", 2020), Nadav Lapid ("Synonimy", 2019), Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018), Ildiko Enyedi ("Dusza i ciało", 2017) i Gianfranco Rosi ("Ogień na morzu", 2016) oraz Jasmila Żbanić, która w 2006 roku wygrała z "Grbavicą". Jury nie będzie w tym roku mieć przewodniczącego, aby uniknąć tworzenia hierarchii między zdobywcami Niedźwiedzi.



Jurorzy mają wspólnie obejrzeć prace konkursowe w Berlinie na początku marca. Tylko Mohammad Rasoulof zobaczy filmy w swoim domu w Teheranie, gdyż przebywa w areszcie domowym i nie będzie mógł przyjechać do stolicy Niemiec.



Letnia odsłona festiwalu jest zaplanowana na 9-20 czerwca. Ponad 80 filmów zostanie wówczas pokazanych w berlińskich kinach i na świeżym powietrzu. Obrazy ze wszystkich sekcji Berlinale będą wyświetlane w około dziesięciu miejscach w Berlinie, wtedy także odbędzie się 71. ceremonia wręczenia nagród Berlinale.



Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale odbywa się w Berlinie od 1951 roku. Jest jednym z największych i najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Zazwyczaj odbywa się w lutym. Tegoroczne zmiany podyktowane są pandemią koronawirusa.