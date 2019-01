Benny Hill: Smutne życie komika

W poniedziałek, 21 stycznia, Benny Hill, jeden z najbardziej znanych komików, którego programy cieszyły się olbrzymią popularnością i były pokazywane w ponad 100 krajach, świętowałby 95. urodziny.

Otaczały go setki pięknych kobiet, ale Benny Hill nigdy się nie ożenił /Collection Christophel / East News

Benny Hill naprawdę nazywał się Alfred Hawthorn Hill. Urodził się 21 stycznia 1924 roku w Southampton, w Teddington. Po skończeniu szkoły pracował w różnych zawodach, był m.in. mleczarzem, operatorem mostów czy doboszem, zanim został asystentem inspicjenta.

Przez wzgląd na swoją pracę zmienił imię na Benny, jako wyraz hołdu dla swego ulubionego komika Jacka Benny'ego. Pod koniec II wojny światowej i w okresie początków telewizji pracował jako aktor radiowy (lektor w słuchowiskach). Po raz pierwszy w telewizji pojawił się w 1949 roku w programie "Hi there" ("Cześć!"). Przełomem w jego karierze był autorski projekt "The Benny Hill Faking Show" w telewizji BBC w 1955 roku.



Artysta wystąpił w niezliczonej ilości krótkich skeczy, odgrywając rolę pożądliwego, lubieżnego, nigdy do końca nie osiągającego zamierzonego celu osobnika, który mimo tego był uroczym protagonistą. Był wszechstronny i ukazywał się w wielu przebraniach. Slapstickowy humor i dwuznaczności były jego znakiem rozpoznawczym.



Jego skecze były krytykowane przez niektórych za seksizm. Benny odpierał ataki, twierdząc, że postacie kobiece w skeczach były zazwyczaj inteligentne i posiadały własną godność. Hill stosował w swoich filmach przyspieszanie zwane także "undercranking" oraz gagi wizualne celem stworzenia "żywej animacji". Jego program oglądała publiczność w ponad 100 krajach.

W 1989 Thames Television zrezygnowała z Benny'ego, powołując się na spadki oglądalności. Niektórzy uzasadniali to tym, że show stało się ofiarą poprawności politycznej, inni natomiast sądzili, że styl komedii był po prostu zbyt staroświecki. Powodem, na który również się powoływano, było charakterystyczne, pożądliwe gapienie się postaci granej przez Hilla na atrakcyjne kobiety - uważano, że im był starszy, tym mniej czarująco to wyglądało.

Później Benny Hill nagrał już tylko kilka epizodów dla amerykańskiej telewizji. W kolejnych latach stan zdrowotny Hilla zaczął się pogarszać. Na początku lat 90. ważył 108 kg przy wzroście 1,79 m, jednocześnie cierpiał na problemy z sercem, powiązane z nadwagą.



11 lutego 1992 lekarze oznajmili, że musi stracić na wadze 13 kilogramów i sugerowali by-pass. Stan jego zdrowia wciąż się pogarszał, po tygodniu zdiagnozowano niewydolność nerek.

Benny Hill zmarł 20 kwietnia 1992 roku w wieku 68 lat, będąc sam w swoim mieszkaniu. 22 kwietnia, po licznych nieodebranych telefonach, producent programu Dennis Kirkland wszedł po drabinie na balkon Hilla na 3 piętrze, gdzie przez okno zauważył ciało.

Artysta zostawił majątek, oszacowany w testamencie na 10 milionów funtów, swoim zmarłym rodzicom (nigdy bowiem się nie ożenił się, mimo że oświadczyny złożył dwóm kobietom).