​Benedict Cumberbatch zagra słynnego iluzjonistę

​Benedict Cumberbatch wcieli się w rolę Jaspera Maskelyne'a, światowej sławy iluzjonisty, który w trakcie II wojny światowej pomógł brytyjskiej armii. Jego historia zafascynowała Davida Fishera, który napisał książkę "Magik wojenny", opowiadającą właśnie o przygodach Maskelyne'a. Taki też tytuł, "War Magician", nosił będzie film w reżyserii Colona Trevorrowa ("Jurassic World").

To fascynująca i najbardziej niezwykła opowieść o historii, jaka wydarzyła się podczas drugiej wojny światowej. Jej głównym bohaterem jest wielki mag wszech czasów, Jasper Maskelyne. Brytyjski rząd zwerbował go do przewodzenia ściśle tajnej jednostce Magic Gang, która miała wspierać militarne działania wojenne. A mistrzowie czarów i iluzji mogą zdziałać cuda: podczas działań wojennych zdołali "ukryć" Kanał Sueski, zamieniali czołgi na ciężarówki, tworzyli nieistniejące armie i floty łodzi podwodnych, a nawet skonstruowali okręt wojenny-widmo. Jednym z największych osiągnięć tej grupy było oszukanie niemieckich żołnierzy z oddziałów Afrika Corps - czytamy w oficjalnym opisie książki Fishera.



Scenariusz filmu "War Magician" na podstawie książki Fishera pisze E. Nicholas Mariani. Autorami wcześniejszych wersji scenariusza byli Richard Cordiner i Gary Whitta. Informacje o tym nowym projekcie Colina Trevorrowa jako pierwszy podał portal "Deadline". Trevorrow nie tak dawno temu skończył pracę nad trzecią części serii o dinozaurach, filmem "Jurassic World: Dominion".

Nie jest to pierwsze podejście do nakręcenia filmu o losach Jaspera Maskelyne’a. W 2003 roku do ekranizacji książki Fishera przymierzał się Peter Weir ("Piknik pod Wiszącą Skałą"). W roli głównej miał w nim wystąpić Tom Cruise. Benedict Cumberbatch związany jest z projektem filmu o Maskelynie od 2015 roku, kiedy to nie było jeszcze wiadomo, kto wyreżyseruje ten film.

Cumberbatcha można było ostatnio zobaczyć w innym opartym na faktach filmie - "Mauretańczyku" Kevina Macdonalda, gdzie zagrał u boku Jodie Foster. Wkrótce premierę powinien mieć też film biograficzny "The Electrical Life of Louis Wain", w którym aktor wcielił się w rolę tytułowego malarza. Cumberbatch powtórzy też rolę Doktora Strange'a w komiksowych filmach Marvela: "Spider-Man: No Way Home" oraz "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".