Benedict Cumberbatch zagra Pete'a Seegera w filmie o Bobie Dylanie

Zarys fabuły nadchodzącego filmu "A Complete Unknown", reżyserowanego przez Jamesa Mangolda , jest na razie dość szczątkowy. "To niesamowity czas w amerykańskiej kulturze i historia młodego, 19-letniego Boba Dylana, który przyjeżdża do Nowego Jorku z dwoma dolarami w kieszeni i staje się światową sensacją w ciągu trzech lat" - powiedział Mangold w rozmowie z Collider. "Najpierw został przyjęty do rodziny muzyki folkowej w Nowym Jorku, a potem ich wyprzedził. To bardzo interesująca, prawdziwa historia i tak interesujący moment na amerykańskiej scenie" - dodał. Jak zaś można przeczytać w serwisie IMDb: "Młody Bob Dylan wstrząsa sceną muzyki folkowej, gdy podłącza swoją gitarę elektryczną na Newport Folk Festival w 1965 roku".

Pete Seeger: Był idolem Boba Dylana

Samego Dylana zagra Timothée Chalamet (który ma także śpiewać), teraz serwis Deadline potwierdził, że do obsady dołączył Benedict Cumberbatch , choć wcześniej media spekulowały, że rolę Seegera przejmie Christian Bale. Informację tę udało się uzyskać na festiwalu filmowym w Cannes, przy okazji pokazu najnowszego filmu Jamesa Mangolda " Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

Seeger, który zmarł w 2014 roku był zarówno mentorem młodziutkiego Dylana, jak i jego patronem. Pomógł mu w wydaniu debiutanckiego albumu w wytwórni Columbia Records. Zaprosił także Dylana do występu na Newport Folk Festival (Seeger był tam członkiem zarządu).