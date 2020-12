Benedict Cumberbatch jako słynny malarz Louis Wain

Trwają prace nad filmem biograficznym poświęconym znanemu artyście Louisowi Wainowi. Jego rolę zagra gwiazdor serialu "Sherlock" Benedict Cumberbatch. Dla tego aktora nie będzie to pierwszy występ w filmie biograficznym. Wcześniej wcielił się już m.in. w postać Alana Turinga w "Grze tajemnic" oraz w Thomasa Alvę Edisona w filmie "Wojna o prąd".

Pojawiło się właśnie kolejne zdjęcie Cumberbatcha w charakteryzacji z filmu zatytułowanego "The Electrical Life of Louis Wain". Widać na nim aktora z pokaźnym wąsem. Na zdjęciu towarzyszy mu Claire Foy, która w filmie wcieli się w rolę żony Waina, Emily Richardson.



Wain zasłynął z obrazów przedstawiających człekokształtne koty. Po dziś dzień ta specyficzna tematyka jego obrazów wzbudza dyskusje krytyków sztuki, psychiatrów i historyków. Powodem ich sporów jest znaczenie kociej sztuki Waina.



"Znany ze swoich charakterystycznych obrazów kotów, które inspirowały serca i umysły ludzi na całym świecie, Loius Wain jest dającym się kochać, inspirującym bohaterem o odważnym i zaraźliwym duchu, dzięki któremu widział świat w unikalny i zachwycający sposób. Jego życie pełne było przygód i inspirowania ludzi do takiego samego podejścia do świata" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Reżyserem filmu "The Electrical Life of Louis Wain" jest Will Sharpe, a obok Cumberbatcha i Foy wystąpią w nim jeszcze m.in. Toby Jones, Andrea Riseborough, Asim Chaudhry oraz Julian Barratt. Premiera filmu spodziewana jest w drugiej połowie przyszłego roku.

Dla Benedicta Cumberbatcha udział w filmie "The Electrical Life of Louis Wain" jest krótką odskocznią od komiksowego kina spod znaku Marvela. Popularny aktor po raz kolejny wcieli się w rolę Doktora Strange’a w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" oraz w trzeciej części "Spider-Mana" z Tomem Hollandem w roli tytułowej.



Na premierę czeka też "The Mauritanian" z jego udziałem. Film, który opowiada o losach więźnia osadzonego w bazie wojskowej w Zatoce Guantanamo. W kinach ma się pojawić 19 lutego przyszłego roku. Cumberbatcha zobaczymy też w nowym filmie Jane Campion zatytułowanym "The Power of the Dog".