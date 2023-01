Osoba z bliskiego otoczenia Afflecka ujawniła, że gwiazdor nie tylko wystąpił we wspomnianym spocie, ale także napisał do niego scenariusz i go reżyseruje. "Ben kocha Dunkin’ Donuts, dlatego ta współpraca jest dla niego tak wspaniałym doświadczeniem. Od początku był bardzo zaangażowany w cały proces i jest niesamowicie podekscytowany tym, że ludzie wkrótce zobaczą efekty jego pracy" - twierdzi źródło cytowane przez "Entertainment Tonight".

Po wizycie w lokalu Affleck udał się ze słodkim poczęstunkiem do pobliskiej remizy strażackiej. Aktor wręczył strażakom pączki i kawę, po czym odbył z nimi dłuższą pogawędkę, co skrzętnie rejestrowała towarzysząca mu ekipa filmowa. Jak donosi serwis "TMZ", reklama z udziałem laureata Oscara zostanie wyemitowana podczas nadchodzącego Super Bowl - finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim National Football League. Wyświetlane wtedy spoty są bardzo drogie, można się więc domyślać, że aktor zarobił krocie na graniu sprzedawcy pączków.