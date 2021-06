Ben Affleck oświadczy się Jennifer Lopez?

Namiętne pocałunki, na których Jennifer Lopez i Ben Affleck zostali przyłapani kilka dni temu w restauracji sushi, wywołały lawinę domysłów i spekulacji, jak dalej potoczy się ta relacja. W amerykańskich mediach pojawiła się właśnie informacja, że aktor planuje oświadczyny, podobno wybrał już nawet datę.

Jennifer Lopez i Ben Affleck w 2003 roku /Chris Weeks/FilmMagic /Getty Images

Dla Jennifer Lopez i Bena Afflecka to lato będzie bardzo gorące i wcale nie chodzi o temperatury w Kalifornii, gdzie para się spotyka. Po tym, jak paparazzi przyłapali aktorów na romantycznych spotkaniach, gdzie trzymali się za ręce, a w końcu na namiętnych pocałunkach w czasie kolacji w restauracji sushi Nobu w Malibu, wszystko stało się jasne – ta miłość narodziła się po raz drugi. Na razie ani piosenkarka, ani aktor nie skomentowali swojego związku. Nie pokazali się także razem w żadnej oficjalnej sytuacji, ale w amerykańskich mediach domysłów na temat związku tej pary jest coraz więcej.

Najnowsze doniesienia dotyczą 52. urodzin Jennifer Lopez, która będzie je świętowała 24 lipca. Jak donosi serwis Closer, a za nim OK! Magazine, powołując się na informatora z otoczenia obu gwiazd, to na ten dzień Affleck szykuje dla swojej ukochanej miłosną niespodziankę i zamierza się jej oświadczyć. Jak zapewnia przyjaciel pary, na którego powołują się amerykańskie serwisy, Affleck bardzo poważnie traktuje związek z Lopez i tym razem chce zrobić wszystko, by nic go nie popsuło: "Ben widzi szansę na wieloletnią miłość, dlatego tak szybko planuje romantyczne oświadczyny" – cytuje anonimowego przyjaciela aktora serwis Closer.

Według tego samego źródła Affleck chciałby także, aby piosenkarka jak najszybciej przeprowadziła się razem z dziećmi, Maxem i Emme, z Miami do jego posiadłości pod Los Angeles. Co więcej, podobno piosenkarka już rozmawiała o przeprowadzce ze swoim byłym mężem Markiem Anthony, ojcem bliźniąt, z którym dzieli się opieką nad dziećmi. To samo źródło twierdzi: "Jen chce wprowadzić się do posiadłości Bena w rejonie Pacific Palisades, ponieważ uwielbia tę okolicę i jest tak blisko plaży, że nie może się doczekać rozpoczęcia wspólnego życia".

Przypomnijmy, Jennifer Lopez i Ben Affleck po raz pierwszy zaczęli spotykać się w lipcu 2002 roku podczas kręcenia komedii romantycznej "Gigli". Ich romans był bardzo burzliwy, a aktor oświadczył się piosenkarce zaledwie cztery miesiące później - w listopadzie 2002 roku i od razu zaczęli planować ślub. Jednak na kilka dni przed ceremonią we wrześniu 2003 roku para odwołała uroczystość, a ich związek ostatecznie się rozpadł w styczniu 2004 roku. Czy teraz znowu zakochanym w sobie Jennifer i Benowi uda się uniknąć starych błędów? Czas pokaże.