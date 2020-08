Ben Affleck opowie o kulisach realizacji o „Chinatown”

Czy Rafał Zawierucha po raz kolejny wcieli się w rolę Romana Polańskiego? To na razie fantazje, ale szansa na taką powtórkę pojawia się wraz z nowym reżyserskim projektem Bena Afflecka. Popularny aktor zainteresował się przeniesieniem na duży ekran książki Sama Wassona „The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood”, która opisuje kulisy kręcenia przez Polańskiego filmu "Chinatown".

Ben Affleck /Albert L. Ortega /Getty Images

Jak podaje portal "Deadline", produkcja nosić będzie tytuł "The Big Goodbay". Jednym z jej producentów będzie Lorne Michaels, scenarzysta i komik, który jest jednym ze współtwórców legendarnego programu telewizyjnego "Saturday Night Live". Ben Affleck nie tylko wyreżyseruje "The Big Goodbay", ale też napisze jego scenariusz.



Książka Wassona, na podstawie której zostanie oparty film Afflecka, opowiada o kulisach powstania nakręconego w 1974 roku przez Romana Polańskiego filmu "Chinatown". Ten kryminał noir przeszedł do historii kina między innymi za sprawą jego niespodziewanego zakończenia. Dzięki filmom takim jak właśnie "Chinatown" czy "Ojciec chrzestny" ugruntowała się też pozycja studia filmowego Paramount Pictures w okresie przejściowym między systemem studyjnym, a Hollywood, jakie znamy obecnie.



Reklama

Nie wiadomo, czy oprócz reżyserii i napisania scenariusza, Ben Affleck znajdzie też w filmie rolę dla siebie. Można spodziewać się, że w "The Big Goodbay" zobaczymy największe gwiazdy Hollywood, które wcielą się w podobnie wielkie gwiazdy kina lat 70. ubiegłego wieku. Do obsadzenia jest nie tylko postać Romana Polańskiego, ale i pełniący ważną rolę w książce Wassona i filmie "Chinatown" Jack Nicholson, Faye Dunaway, czy szef studia Paramount, Robert Evans.



Ostatnim filmem wyreżyserowanym przez Bena Afflecka było "Nocne życie" z 2016 roku. Cztery lata wcześniej nakręcił swój największy sukces reżyserski, nagrodzoną Oscarem dla najlepszego filmu roku "Operację Argo". Ostatnio popularnego aktora mogliśmy zobaczyć w chwalonym za jego kreację sportowym dramacie "Droga powrotna". Na premierę czeka oparty na podstawie powieści Patricii Highsmith dramat "Deep Water", gdzie Affleck zagra u boku Any de Armas, a Tony Scott jest właśnie w trakcie kręcenia filmu "The Last Duel", do którego scenariusz napisali Ben Affleck i Matt Damon. Duet, którego poprzednim filmem, do jakiego napisali scenariusz był "Buntownik z wyboru". Obaj wystąpią też w filmie Scotta.