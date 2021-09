​Ben Affleck ochronił Jennifer Lopez przed natarczywym fanem

Jak informuje "DailyMail", zaledwie dzień po tym, jak para zadebiutowała na czerwonym dywanie na festiwalu filmowym w Wenecji, podczas opuszczania miasta spotkała ich niezbyt przyjemna niespodzianka. Gdy para szła na lotnisko, fan podbiegł, by zrobić sobie selfie z Lopez. Nie pytając o pozwolenie, podniósł kamerę, próbując zbliżyć się do JLo, co spowodowało, że ta instynktownie wzdrygnęła się, zanim Ben zareagował.



Na nagraniach z monitoringu, do których dotarł serwis, widać, jak 49-letni aktor, trzymając dłonie na piersi mężczyzny, delikatnie ale i kategorycznie, usuwa zbyt natarczywego fana z bliskiego otoczenia swojej dziewczyny.



I robi to zanim ochrona lotniska zdążyła się zorientować, że zaistniała potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Gdy pojawili się ochroniarze, Ben Affleck uspokoił ich, że wszystko jest już w porządku.

Para reanimowała swój romans pod koniec kwietnia. 19 lat po pierwszym zaręczynach przeszła swój pierwszy czerwony dywan 10 września - we Włoszech. Oficjalny powrót "Bennifer" zachwycił fanów i celebrytów. Kim Kardashian opublikowała zdjęcie pary na Instagramie i napisała "Niech żyje Bennifer", a Gwyneth Paltrow skomentowała zdjęcie: "To jest urocze".