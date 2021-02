Ben Affleck: Jestem alkoholikiem, miałem nawrót choroby

​Słynny hollywoodzki gwiazdor w najnowszym wywiadzie po raz kolejny wrócił do swoich trudnych życiowych doświadczeń. Tym razem jednak Ben Affleck stwierdził, że bolesne przeżycia wzbogaciły go i poprawiły jego aktorskie umiejętności.

Reklama

"Tak, jestem alkoholikiem, miałem nawrót choroby" - przyznał Ben Affleck /Frederick M. Brown /Getty Images

Według hollywoodzkiego gwiazdora, przebyty rozwód i wieloletnia walka z uzależnieniem od alkoholu pozwoliły mu na tworzenie na ekranie bardziej wiarygodnych postaci.

Reklama

"Czuję, że posiadam wystarczająco duży bagaż życiowych doświadczeń, które mogę wnieść do roli" - stwierdził Affleck.

Życie prywatne Bena Afflecka od lat jest pożywką dla tabloidów, które - zwłaszcza, gdy był on u szczytu sławy - z lubością donosiły o każdym jego nieudanym związku czy pobycie w klinice odwykowej.



Słynny aktor i reżyser od dawna zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, które było jedną z przyczyn rozpadu jego związku z Jennifer Garner. Para rozwiodła się w 2015 roku po dziewięciu latach małżeństwa.



W najnowszym wywiadzie filmowiec pokusił się o refleksję nad tym, jak bolesne doświadczenia wpłynęły na jego aktorskie umiejętności.



"Od 26 lat stosuję różne leki antydepresyjne, które mi bardzo pomagają" - zdradził gwiazdor.

Omawiając swój nowy film "Droga powrotna", w którym zagrał pogrążonego w depresji i uzależnionego od alkoholu mężczyznę, Affleck przyznał, że jego własne przeżycia pozwoliły mu utożsamić się ze swoim bohaterem i lepiej wejść w rolę.



"Ten film jest dla mnie szczególny, bo dotyka moich osobistych doświadczeń. A przeżyłem mnóstwo wzlotów i upadków, mam za sobą rozwód, walkę z alkoholizmem. Jestem w takim momencie życia, w którym czuję, że mam wystarczająco duży bagaż życiowych doświadczeń, które mogę wnieść do roli" - stwierdził aktor w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Dzięki traumatycznym doświadczeniom Affleck czuje się bardziej kompetentny, by pokazywać na ekranie historie poturbowanych przez życie bohaterów.



Zdjęcie Jennifer Garner i Ben Affleck wzięli ślub w 2005 roku / Christopher Polk / Getty Images

"Nie jestem na tyle utalentowany, żeby wykreować taką postać wyłącznie na bazie scenariusza i własnej wyobraźni. Starzenie się i posiadanie tych wszystkich intensywnych doświadczeń sprawiło, że aktorstwo stało się dla mnie dużo ciekawsze i skłoniło mnie do grania w filmach opowiadających o ludziach, którym daleko do ideału" - zaznaczył dwukrotny laureat Oscara.



Burzliwa przeszłość Afflecka nie tylko wzbogaciła jego występ, ale także ułatwiła mu proces przygotowywania się do roli.

"Alkoholizm sam w sobie nie jest być może zagadnieniem interesującym z filmowego punktu widzenia. Interesujące jest natomiast to, co odkrywasz na swój temat podczas wychodzenia z nałogu, gdy próbujesz się dowiedzieć, co robiłeś źle, jak naprawić swoje błędy, według jakich zasad chcesz teraz żyć. Nie musiałem dowiadywać się wiele na ten temat, robić badań, czytać o tym, bo sam to przeżyłem. Tak, jestem alkoholikiem, miałem nawrót choroby. I po raz kolejny udało mi się wrócić do zdrowia" - podkreślił gwiazdor.



Affleck zapewnił również, że jest dziś zadowolony ze swojego życia.



"Za dwa lata skończę 50 lat. Mam trójkę dzieci, z którymi chcę i mogę spędzać czas, pracę, którą kocham i możliwość opowiadania na ekranie historii, które mnie poruszają i są według mnie ważne" - podsumował artysta.

Wideo "The Way Back" [trailer oryginalny]