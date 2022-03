Jan Wieteska w nowej roli

"Od kiedy pamiętam, chciałem spróbować swoich sił w dubbingu na większą skalę i to się dzieje! Użyczyłem głosu drugoplanowej postaci w filmie animowanym. Filmem tym jest "Belle", japoński film anime, nominowanego do Oscara Mamoru Hosody, opowiadający o dorastaniu w erze mediów społecznościowych. Shinobu to fajny chłopak" - pisze aktor.



"Belle": Główną bohaterkę dubbinguje znana piosenkarka!

Także Daria Zawiałow po raz pierwszy mogła użyczyć swojego głosu postaci animowanej.

"Chciałabym się podzielić z Wami czymś, na co czekałam bardzo długo. 1 kwietnia do kin trafi japoński film anime, zatytułowany "Belle", w którym użyczam głosu dwóm głównym postaciom. To moja pierwsza poważna przygoda z dubbingiem, nie ukrywam - jest to absolutnie niesamowita podróż. W filmie usłyszycie również zaśpiewane przeze mnie piosenki" - zdradza piosenkarka.



Reklama

Głosem Zawiałow mówią Suzu i Belle.



"To niewiarygodne, że akurat po premierze mojej płyty "Wojny i noce", która była koncept albumem wizualnie żyjącym w świecie anime, dostałam możliwość dubbingowania właśnie w tym gatunku filmu. To dla mnie idealna klamra zamykająca mój album" - dodaje.



Instagram Post

Zobacz też:

Jan Wieteska: Nie mam aktorów w rodzinie

Jan Wieteska: Gwiazda "Sexify" w ogniu pytań!

"Sexify": Jan Wieteska: Miałem być prawnikiem