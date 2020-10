Bella Hadid spotyka się z wnukiem Jacka Nicholsona

Pojawiły się plotki, że nową sympatią top modelki Belli Hadid jest wnuk Jacka Nicholsona - Duke Nicholson, początkujący aktor. Podobno są parą od co najmniej miesiąca.

Dziadek Duke'a Nicholsona również uwodził najpiękniejsze kobiety świata /Roy Rochlin/FilmMagic /Getty Images

Bella Hadid i Duke Nicholson utrzymywali swój związek w tajemnicy. Ale o ich zażyłych relacjach doniósł serwis Page Six. Według informatora portalu, poznali się w Nowym Jorku i spotykają się co najmniej od miesiąca. Spędzili razem urodziny Belli, zanim ta udała się ze swoimi przyjaciółkami na egzotyczną wycieczkę. Choć modelka, w przeciwieństwie do swojego domniemanego chłopaka, jest dosyć aktywna w mediach społecznościowych, na razie nie wspomniała w nich ani słowem o Nicholsonie.

Duke ma 21 lat i jest aspirującym aktorem. Na swoim koncie ma rolę w horrorze "To my" (2019). Wystąpił też u boku Gary'ego Oldama i Armiego Hammera w thrillerze "Dreamland", który oczekuje na swoją premierę.



Jest synem projektantki biżuterii, Jennifer Nicholson oraz byłego surfera Marka Norfleeta. Swoje imię dostał na cześć legendarnego hawajskiego surfera, Duke'a Kahanamoku. Na pierwszy rzut oka widać, ze po swoim słynnym dziadku odziedziczył rysy twarzy i nieco groźne spojrzenie.

Hadid przez wiele lat, z przerwami, była w związku z piosenkarzem The Weeknd. Zarówno jej siostra, supermodelka Gigi, jak i brat, Anwar (też związany z modelingiem) związali się z osobami z kręgu show-biznesu. Partnerem Gigi jest były piosenkarz One Direction, Zayn Malik, natomiast Anwar jest chłopakiem Duy Lipy.