"Being the Ricardos": Nicole Kidman jako Lucille Ball [ZWIASTUN]

"Being the Ricardos" opowiada historię burzliwego związku Lucille Ball i jej męża, Desiego Arnaza. Para pobrała się w 1940 roku. Jedenaście lat później stworzyli legendarny sitcom "Kocham Lucy", w którym wcielili się w role pary: Lucy i Ricky'ego Ricardo.



Ich życie prywatne różniło się jednak diametralnie od serialowej sielanki. Ball dwukrotnie składała pozew o rozwód. Pierwszy raz w 1944, a później w 1960 roku. Twierdziła że jej małżeństwo było koszmarem.



"Being the Ricardos": Kim była Lucille Ball?

"Dziwne jest to, że wszyscy myślą, że robimy remake 'Kocham Lucy', a to zupełnie nie będzie to. Będzie to film o Lucy i Desim, o ich związku i o ich małżeństwie. Będzie to bardzo głęboka historia" - Nicole Kidman mówiła w rozmowie z Chrisem Rockiem przeprowadzonej dla portalu "Variety".

Reklama

Wideo Being the Ricardos: Official Teaser | Prime Video

"Lucy była pionierką. Założyła swoją firmę produkcyjną. Desi był z pochodzenia Kubańczykiem i musiała walczyć o to, by mógł pojawić się w jej serialu. Wiele rzeczy, z którymi zmagali się w swoim małżeństwie, jest obecnie bardzo aktualne. Jak również rzeczy, z którymi zmagała się jako artystka, stając przeciwko wielkiej korporacji" - tłumaczyła dalej aktorka tematy, które podejmie w swoim filmie Sorkin ("Social Network", "Proces Siódemki z Chicago").

Zdjęcie Lucille Ball i Desi Arnaz w sitcomie "I Love Lucy" / Album Online / East News

Nicole Kidman: Jak przygotowywała się do roli Lucille Ball?

Kidman przyznała, że musiała poświęcić dużo czasu, by opanować sposób mówienia Lucille Ball. "Spędziłam niewiarygodnie dużo czasu przy tworzeniu postaci Lucille Ball, gdyż miała ona specyficzny sposób mówienia. (...) Ta rola znajduje się daleko poza moją strefą komfortu. Czuję się tak, jak gdybym spadała" - kończy Kidman.

"Being the Ricardos" trafi na ekrany amerykańskich kin 10 grudnia. Od 21 grudnia obraz dostępny będzie w ofercie platformy Amazon Prime Video.