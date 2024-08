"Sok z żuka" Tima Burtona podbił serca publiczności na całym świecie. Za jego popularność w dużej mierze odpowiada charyzmatyczny Beetlejuice, w którego wcielił się Michael Keaton. Choć aktor miał wyłącznie 17 minut czasu ekranowego, jego kreacja była dla filmu kluczowa. Jak już wiemy, bohater powróci także w kontynuacji i będzie grany przez tego samego aktora. Jego rola w historii będzie jednak mniejsza, niż w poprzedniej części:

"Nie, nie i jeszcze raz nie. Pomysł był taki, że nie można filmu obładować Beetlejuicem. To by go zniszczyło. [...] W przeciwieństwie do jedynki, tu jest bardziej częścią tej historii, a nie tym, co popycha ją naprzód" - mówił odtwórca postaci, Michael Keaton.

"Beetlejuice Beetlejuice": Co wiemy o filmie?

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi - dowiadujemy się z oficjalnego opisu produkcji "Beetlejuice Beetlejuice".

W obsadzie znalazły się gwiazdy pierwszej części: Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Za kamerą ponownie stanął Tim Burton. Nowe twarze w ekipie to: Jenna Ortega, która wcieli się w córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux.

To nie wszystkie słynne nazwiska, które zobaczymy na ekranie; jedną z ról zagra Monica Bellucci, prywatnie partnerka reżysera. Aktorka znana z "Nieodwracalne" czy "Malèna" wcieli się w... żonę tytułowego bohatera. Z kolei Willem Dafoe zostanie "policjantem z zaświatów".

Premiera filmu "Beetlejuice, Beetlejuice" już 6 września!

