"Beetlejuice Beetlejuice". Znamy datę premiery na platformie MAX

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię (Winona Ryder) wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a (Michael Keaton). Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid (Jenna Ortega), znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. Jest więc kwestią czasu, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

W filmie Tima Burtona występują: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe. Scenariusz napisali Alfred Gough i Miles Millar. Poprzednio współpracowali oni z twórcą "Jeźdźca bez głowy" przy serialu "Wednesday".

Wideo "Beetlejuice Beetlejuice" [trailer 2]

"Beetlejuice Beetlejuice" na platformie MAX już w grudniu

Kontynuacja "Soku z żuka" zebrała przyzwoite recenzje oraz okazała się finansowym hitem. Przy budżecie wysokości 100 milionów dolarów zarobiła 451 milionów. Film jest dostępny w internetowych wypożyczalniach od 8 października 2024 roku. Natomiast na platformie MAX "Beetlejuice Beetlejuice" zadebiutuje już 6 grudnia.

Mimo ogromnego sukcesu twórcy nie planują w tym momencie realizacji trzeciej części. W rozmowie z "E! News" Michael Keaton zdradził jednak, że bez wahania wróciłby do roli bio-egzorcysty. "Zdecydowanie, mógłbym to robić co roku" - stwierdził.