Olivier Nakache i Éric Toledano powracają z komedią o dwóch takich, co żyli ponad stan i zadłużyli się po uszy. Zwabieni perspektywą darmowej wyżerki Albert i Bruno wbijają na spotkanie aktywistów klimatycznych, gdzie poznają bezkompromisową Cactus. To dzięki niej zrozumieją, że wszystko, co w życiu najważniejsze, jest także za darmo. Zbudowane z serii pomyłek "Będzie lepiej" to krzepiąca opowieść o spotkaniu dwóch odmiennych światów, urokliwy eko-romans i błyskotliwa satyra na współczesny konsumpcjonizm.

W filmie w komediowe role brawurowo wcielają się gwiazdy francuskiego kina - Noémie Merlant ("Portret kobiety w ogniu", "Paryż, 13. dzielnica") i Mathieu Amalric ("Oficer i szpieg", "Grand Budapest Hotel").



"Będzie lepiej" portretuje świat, w którym chcąc coraz więcej, mamy coraz mniej. Twórcy przekonują jednak, że nigdy nie jest za późno, by zdobyć miłość, zyskać przyjaciół, zatroszczyć się o siebie nawzajem, a w życiowych porażkach dostrzec szansę na głęboką przemianę.

"Będzie lepiej" trafia bezbłędnie w najczulsze miejsca współczesnego świata. Ale jego dwaj bohaterowie to nie tylko ofiary drapieżnego kapitalizmu, dzielącej ludzi polityki czy kryzysu klimatycznego. Nakache i Toledano przywracają im sprawczość, a nam wiarę w zasypującą podziały solidarność. Bo nawet z najgorszej opresji uratować nas może globalne ocieplenie stosunków międzyludzkich - zapowiada dystrybutor Gutek Film.

Olivier Nakache i Éric Toledano: Zyskali popularność dzięki "Nietykalnym"

Olivier Nakache i Éric Toledano zyskali popularność dzięki zrealizowanej w 2011 roku komedii "Nietykalni", która stała się światowym fenomenem, zarabiając ponad 426 milionów dolarów przy 10 milionach budżetu. Film zebrał ponadto znakomite opinie wśród widzów oraz krytyków.



Film opowiadał historię osobliwego duetu: sparaliżowanego od szyi po palce u stóp milionera Phillippe'a ( François Cluzet ) oraz pełniącego obowiązki jego opiekuna, mającego kilkakrotne zatargi z prawem mieszkańca ponurego blokowiska Drissa ( Omary Sy ). Z czasem relacja między pochodzącymi z tak odmiennych środowisk bohaterami nabiera charakteru przyjacielskiego: energiczny i bezpośredni Driss jest dla Phillipe'a uosobieniem szaleństwa, którego nigdy nie zdoła osiągnąć.



W kolejnych latach reżyserski duet zrealizował jeszcze filmy: "Samba" (2014), "Nasze najlepsze wesele" (2017) i "Nadzwyczajni" (2019).