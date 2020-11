Będzie kontynuacja "Polowania na druhny"?

Nakręcone w 2005 roku "Polowanie na druhny" opowiadało o dwójce przyjaciół, którzy wpraszają się na wesela, by podrywać na nich kobiety. Wcielający się w jedną z głównych ról Vince Vaughn potwierdził, że razem z kolegą z planu, Owenem Wilsonem, prowadzą rozmowy na temat nakręcenia drugiej części tego komediowego hitu.

Vince Vaughn z Islą Fisher w "Polowaniu na druhny" /Album Online /Getty Images

"Razem z Owenem i reżyserem pierwszego filmu Davidem Dobkinem po raz pierwszy na poważnie zaczęliśmy rozmowy na temat kontynuacji 'Polowania na druhny'. W ten sposób urodził się świetny pomysł na taką kontynuację, ale projekt jest póki co w bardzo wczesnej fazie rozwoju" - powiedział Vaughn w rozmowie z portalem "Entertainment Tonight".



Nie zdradził jednak żadnych szczegółów dotyczących ewentualnej fabuły "Polowania na druhny 2". "Bardzo dobrą zabawą jest rozśmieszanie ludzi i praca z aktorami, którzy naprawdę są zabawni" - dodał, oceniając pracę na planach komedii, w których wystąpił. W "Polowaniu na druhny", obok Vaughna i Wilsona, zagrali też Rachel McAdams, Isla Fisher i Bradley Cooper.



Wideo "Polowanie na druhny": Trailer HQ (2005)



Na 11 listopada zaplanowana jest premiera najnowszego filmu z udziałem Vaughna, czarnej komedii "Piękna i rzeźnik". Aktor wcieli się w niej w rolę seryjnego mordercy, Rzeźnika z Blissfield. Na skutek nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności, Rzeźnik zamienia się ciałami z 17-letnią Millie, dziewczyną opisywaną jako "zwykła i nudna nastolatka". W jej rolę wcieli się Kathryn Newton.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piękna i rzeźnik" [trailer] materiały prasowe

Kojarzony ze swych ról w filmach komediowych, Vaughn w ostatnich latach wybiera znacznie bardziej zróżnicowany repertuar. Aktora można było zobaczyć między innymi w świetnie ocenianym thrillerze więziennym "Blok 99" czy w drugim sezonie serialu "Detektyw". Nie znaczy to jednak, że Vaughn unika komedii. Jednym z jego następnych projektów będzie film "The Last Drop". Jest to komedia o alkoholiku, który za wszelką cenę stara się rzucić picie. Vaughn zagra tam głównego bohatera.