Będą dwa nowe filmy z serii "Transformers"

Nie jedna, ale od razu dwie nowe części serii o Transformersach powinny trafić w najbliższej przyszłości na duży ekran. Jak podaje portal "Variety", trwają prace nad scenariuszami dwóch różnych filmów. Jeden z nich pisze James Vanderbilt, drugi Joby Harold.

Ostatni film serii "Transformers" trafił do kin w 2018 roku. Był to spin-off cyklu, "Bumblebee", którego akcja umiejscowiona została w latach 80. ubiegłego wieku. Skupiony na postaci tytułowego Autobota, łączył ze sobą widowisko i opowieść o dojrzewaniu. Nakręcony z dużo mniejszym budżetem niż poprzednie filmy serii, okazał się kasowym hitem - przyniósł blisko pół miliarda dolarów zysku.



Scenariusze obydwu powstających filmów mają podążyć podobną ścieżką co "Bumblebee". Na razie niewiele wiadomo jednak na temat ich fabuły. Źródła zbliżone do wspomnianych projektów twierdzą, że autorzy scenariuszy szukają możliwości opowiedzenia historii pobocznych, ale związanych z wydarzeniami znanymi z serii "Transformers".

Ta doczekała się póki co pięciu filmów (nie licząc "Bumblebee"). Były to: "Transformers", "Transformers: Zemsta upadłych", "Transformers 3", "Transformers: Wiek zagłady" i "Transformers: Ostatni rycerz". Przyniosły one studiu Paramount ponad cztery miliardy dolarów zysku. Seria podążyła nową drogą po tym, jak z projektu wycofał się reżyser wszystkich pięciu części serii - Michael Bay.



Aktualnie trwają poszukiwania reżyserów obydwu powstających właśnie filmów, jak również nowej obsady. Autor jednego z powstających scenariuszy, James Vanderbilt, ma na swoim koncie takie filmy jak m.in. "Zodiak", "Niesamowity Spider-Man", "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" czy ostatnio hit Netfliksa "Zabójczy rejs". W scenariuszowym portfolio Joby'ego Harolda znajdują się m.in. "Król Artur: Legenda miecza" oraz zaplanowany na 2022 rok komiksowy "The Flash".