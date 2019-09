Beata i Artur Barcisiowie: Uwielbiają swoje wady

– Zakochałem się w sekundę! – twierdzi Artur Barciś. Chwilę później zapytał panią Beatę, czy zostanie jego żoną. Odpowiedź nie była jednak taka, na jaką czekał.

Beata (57 l.) i Artur (63 l.) są małżeństwem od 33 lat. Mieszkają pod Warszawą w pięknym domu otoczonym zielenią. Tam jest ich ukochany azyl. AKPA

Poznali się w 1983 roku na planie serialu "Pan na Żuławach". Artur Barciś grał tam Stefana, a jego filmowym ojcem był Wirgiliusz Gryń.



Reklama

28-letni wówczas aktor miał już na koncie świetną rolę w "Znachorze". Niestety, tuż przed rozpoczęciem zdjęć do serialu stracił pracę w Teatrze Narodowym w Warszawie i z tego powodu wpadł w rozpacz.

Po latach wspominał, że myślał nawet o samobójstwie. Jadąc na plan, nie przypuszczał, że los szykuje mu niespodziankę!

Czy wyjdziesz za mnie?

Poznał tam bowiem śliczną montażystkę, dla której stracił głowę. Jednak początki ich znajomości wcale nie były miłe.

Kiedy ekipa dotarła na miejsce, okazało się, że aktor został zakwaterowany w zdewastowanym domku letniskowym, oddalonym o 10 kilometrów od reszty. Gdy zobaczył, w jakich warunkach przyjdzie mu mieszkać, bardzo się zdenerwował. Postanowił interweniować. Wparował do pokoju Patrycji Bukowskiej, drugiego reżysera, i zażądał zmiany lokum. Zaskoczona kobieta zapytała: "To gdzie chcesz spać?". A on na to: "A choćby u was! Jest przecież jedno wolne łóżko".

Okazało się jednak, że śpi na nim pani Beata, młodziutka asystentka montażystki. Do dziś śmieją się, że pan Artur chciał swoją przyszłą żonę wyrzucić z... łóżka. Po takim burzliwym wstępie trudno było przypuszczać, że ta znajomość zakończy się na ślubnym kobiercu.

Jak więc do tego doszło? Oboje wracali do Warszawy z całą ekipą. Zatrzymali się na postój. Aktor wyszedł jako pierwszy. I nagle spojrzał na schodzącą po stopniach autokaru panią Beatę. W tym momencie trafiła go strzała Amora!

- Zakochałem się w sekundę - wspomina. Gdy autobus ruszył, przysiadł się do niej i zapytał: "Wyjdziesz za mnie". To nie był żart. Wiedział, że spotkał swoją drugą połówkę.

Zdjęcie Artur Barciś z żoną Beatą Barciś / AKPA

Zdjęcie Artur Barciś z żoną Beatą Barciś / AKPA