"Be a Lady They Said": Cynthia Nixon recytuje manifest współczesnych kobiet

"Bądź niewinna, nie bądź taką cnotką, nie rządź się, nie daj się zgwałcić" - przekonuje kobiety Cynthia Nixon, znana z roli w serialu "Seks w wielkim mieście", w najnowszym spocie promującym magazyn "Girls, Girls, Girls". Mocny przekaz zwraca uwagę na oczekiwania, jakie są stawiane współczesnym kobietom.

Cynthia Nixon zasłynęła rolą Mirandy w serialu "Seks w wielkim mieście", teraz zajęła się polityką i walką o prawa mniejszości seksualnych. W klipie "Be a Lady They Said", promującym magazyn "Girls, Girls, Girls" wylicza, z jakimi oczekiwaniami zmagają się kobiety we współczesnym świecie.

Autorką tekstu, który recytuje Cynthia Nixon jest studentka, Camille Rainville.

"Twoja spódnica jest za krótka, nie pokazuj tyle ciała, zakryj się, zostaw coś wyobraźni, nie kuś, mężczyźni nie potrafią się kontrolować, mężczyźni mają swoje potrzeby, wyglądaj sexy, bądź gorąca, nie prowokuj, sama się o to prosisz, noś czerń, noś obcasy, jesteś zbyt wystrojona, za mało się postarałaś, wyglądasz, jakbyś odpuściła. Nie bądź za gruba, nie bądź za chuda, podjedz trochę, schudnij, nie jedz tyle, zamów sałatkę, unikaj węglowodanów, pomiń deser, idź na dietę, wyglądasz jak szkielet, dlaczego po prostu nie jesz? wyglądasz na chorą, mężczyźni lubią trochę ciałka, noś rozmiar "0", noś "00", mniej niż "0", zniknij" - wylicza Nixon.

Tekst Rainville, zatytułowany "Bądź damą, mówili", został uznany za manifest już jakiś czas temu. Studentka Uniwersytetu w Vermoncie i autorka bloga "Writings of a Furious Woman" publikowała jego fragmenty od 2017 roku. Porusza w nim między innymi problem presji dotyczącej wyglądu kobiet i przekazu, który otrzymują od branży modowej, kosmetycznej oraz showbiznesu.

"Pozbądź się owłosienia, rozjaśnij to, wybiel tamto, pozbądź się blizn, rozstępów, powiększ usta, wypełnij zmarszczki, zrób lifting, pozbądź się brzucha, wypełnij biust, bądź naturalna, za bardzo się starasz, jesteś zbyt zrobiona, mężczyźni nie lubią kobiet, które za bardzo się starają, maluj się, rozświetl policzki, podkreśl brwi, wydłuż rzęsy, zaznacz usta, pudruj się, różuj, błyszcz. Twoje włosy są za krótkie, pofarbuj je, nie na niebiesko, to nienaturalne, wyglądaj młodo, starość jest brzydka, mężczyźni tego nie lubią".

Rainville zwraca również uwagę na mylne przekazy dotyczące seksualności kobiet: "Szanuj się, bądź niewinna, nie bądź dziwką, nie puszczaj się, nie bądź taką cnotką, uśmiechaj się częściej, zadowalaj go, eksperymentuj, bądź zmysłowa, świńtusz, wyluzuj, nie bądź taka, jak inne" oraz ich roli w życiu publicznym i domowym: "Nie mów za głośno, nie mów za dużo, nie wystrasz go, dlaczego jesteś taka smutna, nie bądź suką, nie rządź się, nie bądź taka emocjonalna, nie płacz, nie krzycz, nie przeklinaj, znoś ból, nie narzekaj, złóż jego rzeczy, ugotuj mu obiad, uszczęśliwiaj go, to zadanie żony. Przyjmij jego nazwisko, masz dwa nazwiska? Walnięta feministka. Daj mu dzieci, nie chcesz dzieci? Kiedyś pożałujesz i zmienisz zdanie".

Przekaz wypowiadany przez Cynthię Nixon kończy się słowami, które nawiązują do popularnego zjawiska "victim shamingu", czyli obarczania kobiet winą za to, że są ofiarami gwałtów lub molestowania seksualnego. "Nie daj się zgwałcić, nie pij tyle, nie chodź nigdzie sama, nie wracaj po nocy, nie ubieraj się tak, nie upijaj, nie uśmiechaj się do nieznajomych, nie ufaj nikomu, nie mów tak, nie mów nie. Po prostu bądź kobietą".

Od chwili umieszczenia klipu w sieci, obejrzało go już prawie 80 tysięcy internautów.

Wideo "Be a Lady They Said": Cynthia Nixon i manifest współczesnych kobiet