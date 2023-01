Wiadomości "Batman": Powstanie druga część filmu. Powrót Roberta Pattinsona

Nowa wersja "Batmana" od początku planowana była jako trylogia. W realizacji tego planu mógł przeszkodzić jedynie stanąć słaby wynik kasowy filmu Reevesa. Obawiano się głównie tego, że trzygodzinny film okaże się zbyt długi, by przyciągnąć uwagę widzów. Szybko stało się jasne, że te obawy były niepotrzebne. "Batman" zarobił w kinach na całym świecie 760 milionów dolarów, a 45 dni po premierze trafił na platformę HBO Max, gdzie dalej cieszy się powodzeniem.



“The Batman Part II" trafi do kin 3 października 2025

Nie wiadomo póki co, jaka będzie fabuła filmu pod roboczym tytułem “The Batman Part II". Bez wątpienia powróci w nim do roli tytułowej Robert Pattinson . Można też spodziewać się udziału ważnego dla tego uniwersum Jamesa Gordona granego przez Jeffreya Wrighta . Trudno póki co powiedzieć, czy w drugiej części tej opowieści znajdzie się miejsce dla Pingwina granego przez Colina Farrella . Fani filmu ostrzą sobie apetyty na pojawienie się w "dwójce" kultowego Jokera, który w pierwszym filmie pojawił się tylko przez chwilę. W jego rolę wcielił się Barry Keoghan .

James Gunn i Peter Safran zapowiedzieli, że w ramach DC Studio planują osobny film o Batmanie i Robicie, oparty na komiksie "The Brave and the Bold". Postaci Batmana i Robina zagrają w nim nowi aktorzy.

Oprócz reżyserii "Batmana 2" Matt Reeves zaangażowany jest w także w projekt serialowego spin-oofa, któego bohaterem będzie grany przez Colina Farrela Pingwin.