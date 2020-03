Batman poległ w starciu z koronawirusem

"Studio Warner Bros. zawiesza produkcję filmu 'The Batman' na najbliższe dwa tygodnie. Będziemy bardzo uważnie monitorowali panującą sytuację" - poinformowali przedstawiciele studia filmowego Warner Bros. Tym samym nowy film o Batmanie, w którym tytułową rolę gra Robert Pattinson, jest kolejną produkcją, która z powodu koronawirusa zostaje wstrzymana.

Robert Pattinson w kostiumie Batmana /Matt Reeves / Twitter

Informacja o tym dotarła do członków ekipy tuż przed planowanymi przenosinami planu zdjęciowego do Liverpoolu. Na chwilę obecną żaden z pracujących nad filmem artystów nie został zarażony wirusem COVID-19.

"The Batman" nie jest jedynym filmem studia Warner Bros., do którego zdjęcia zostały wstrzymane. W poniedziałek 16 marca w Londynie miały rozpocząć się prace nad trzecią częścią serii "Fantastyczne zwierzęta", ale z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane. Podobnie ma się sprawa z filmem "King Richard", w którym Will Smith wciela się w postać ojca tenisowych sióstr Williams. Trwające w Los Angeles prace nad filmem zostały czasowo wstrzymane.

W tej chwili filmowcy ze studia Warner Bros. pracują jeszcze nad jednym filmem. To bardzo oczekiwana czwarta część kultowego "Matriksa". Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji o tym, że prace nad nią miałyby zostać wstrzymane. W każdej chwili może się to jednak zmienić.

Coraz więcej produkcji filmowych i serialowych zostaje przerwanych. Studio Disneya wstrzymało prace nad kolejnymi fabularnymi adaptacjami swoich animowanych hitów, w tym filmem "Mała syrenka". Przymusowy urlop mają też ekipy realizujące m.in. serialowe produkcje Marvela: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "WandaVision" i "Loki". Lista tytułów, których produkcja cierpi z powodu koronawirusa powiększa się z każdą godziną. Dziś zawieszono zdjęcia do drugiego sezonu "Wiedźmina".

"The Batman" w reżyserii Matta Reevesa to pierwszy z serii komiksowych filmów o zamaskowanym mścicielu, w którym w rolę Bruce’a Wayne’a wcieli się Robert Pattinson. W obsadzie filmu znaleźli się również Paul Dano (Człowiek Zagadka), Colin Farrell (Pingwin), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Andy Serkis (Alfred) oraz Peter Sarsgaard (prokurator Gil Colson).

Premiera filmu "The Batman" planowana jest na 25 czerwca 2021 roku.