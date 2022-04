W "Batmanie" w tytułowego bohatera wcielił się gwiazdor "Zmierzchu" i dawny obiekt westchnień milionów nastolatek, Robert Pattinson . Przygotowania do projektu aktor potratował wyjątkowo poważnie. W rozmowie z "People" ujawnił, że aby wypracować odpowiednio atletyczną sylwetkę, intensywnie trenował i stosował bardzo restrykcyjną dietę. "Na trzy miesiące przed rozpoczęciem zdjęć ćwiczyłem non stop - każdego dnia przed pracą i po jej zakończeniu" - zdradził aktor.



Robert Pattinson jako Batman

Postanowił on również wypróbować popularną wśród kulturystów technikę odwadniania, która powoduje lepsze uwidocznienie separacji mięśni i ich kształtu. Przed nagrywaniem scen, w których występował bez koszuli, obsesyjnie kontrolował nie tylko ilość spożywanego jedzenia, ale także wypijanej wody. "Przed takimi scenami maksymalnie obcinałem przyjmowane kalorie i liczyłem łyki wody. Miałem tylko kilka miesięcy na wypracowanie takiej formy. A wstyd jest dla mnie zawsze największym motywatorem" - wyznał szczerze Pattinson.

Aktor dodał, że zbudowanie muskulatury pomogło mu również pewniej poczuć się w kostiumie Batmana. Jak podkreślił, noszenie tego kultowego stroju było dla niego wyjątkowym doświadczeniem. "Ludzie reagują na ciebie inaczej, inaczej reaguje załoga. Cały twój świat nagle się zmienia. A potem dostrzegasz swój cień na podłodze i widzisz, że ta postać jest po prostu dużo większa od ciebie. To trochę jak noszenie korony" - wyjaśnił gwiazdor.

Oprócz Roberta Pattinsona w "Batmanie" wystąpili: Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot oraz Colin Farrell jako Pingwin. W pozostałych rolach pojawili się również: Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) oraz Barry Keoghan (Stanley Merkel).

"Batman": Opis filmu

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników p w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) oraz porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) - i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości.



Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.



W wielu krajach "Batmana" wciąż można oglądać w kinach. Film Matta Reevesa zarobił na całym świecie już 735 milionów dolarów, co daje mu pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych produkcji 2022 roku. Wyprzedza na niej chińskie widowisko wojenne "The Battle at Lake Changjin 2" oraz przygodowy "Uncharted" .

Mali i duzi fani przygód Batmana znajdą w serwisie HBO Max także wiele wcześniejszych produkcji śledzących losy tego bohatera. Są wśród nich m.in.: "Batman", "Powrót Batmana" , "Batman Forever", "Batman i Robin" , "Batman - Początek" , "Mroczny Rycerz" , "Mroczny Rycerz powstaje" , "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" , "Liga Sprawiedliwości" , "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" czy też serial "Batwoman".



Nie brak również animacji, takich jak: "Batman: Zabójczy żart" , "Batman: Atak na Arkham", "Batman: Powrót Jokera", "Batman i Harley Quinn" oraz "Lego Batman: Film" .



Premiera najnowszego filmu Warner Bros. "Batman" już 18 kwietnia w HBO Max.

