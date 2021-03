"Batman": Koniec zdjęć do filmu Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli głównej

Przerwane na kilka miesięcy z powodu pandemii COVID-19 zdjęcia do reżyserowanego przez Matta Reevesa filmu "Batman" zostały ukończone. Informacją tą podzielił się za pośrednictwem Twittera reżyser filmu.

Robert Pattinson w roli Batmana /materiały prasowe

Matt Reeves poinformował fanów, że sobota, 13 marca, była ostatnim dniem na planie filmu, a do wpisu dołączył zdjęcie klapsa filmowego owiniętego w folię. To nawiązanie do terminu "wrap", które dosłownie oznacza "owinięcie", ale także jest branżowym określeniem zakończenia zdjęć.

Zdjęcia do oczekiwanej przez fanów produkcji studia Warner Bros. rozpoczęły się jeszcze w styczniu ubiegłego roku. Dwa miesiące później produkcję trzeba było wstrzymać z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Filmowcy musieli czekać ponad pięć miesięcy na to, by we wrześniu móc wznowić zdjęcia. Te zostały przerwane po raz kolejny, gdy pozytywny wynik na obecność koronawirusa dało badanie Roberta Pattinsona, który wciela się w rolę Batmana.

Pierwotnie "Batman" Matta Reevesa miał trafić do kin w czerwcu tego roku. Opóźnienia w produkcji sprawiły, że data premiery została przesunięta na 1 października. Ale ten termin też jest już jednak nieaktualny. Ostatnie informacje mówią, że film z Pattinsonem w roli Człowieka-Nietoperza trafi do kin 4 marca 2022 roku.

Informacją o zakończeniu zdjęć do filmu "Batman" podzielił się również aktor Jeffrey Wright, który w filmie Reevesa wciela się w rolę komisarza Jamesa Gordona. Jego wpis na Twitterze wskazuje na to, że w planach twórców jest kontynuacja tego rozdziału przygód Batmana. "Gordon kończy pracę... póki co. Dokładnie rok po zamknięciu planu z powodu pandemii. Cóż to była za jazda" - napisał Wright.

Wiadomo już na pewno, że świat wykreowany przez Matta Reevesa będzie miejscem akcji serialu telewizyjnego platformy streamingowej HBO Max. Produkcja ta będzie prequelem filmu "Batman". Podejmie tematykę korupcji w policji z Gotham City i tego, jakie były jej początki. Autorem serialu będzie Joe Barton ("Giri/Haji: Powinność/Wstyd").

Szczegóły fabuły filmu "Batman" trzymane są w tajemnicy. Obok Roberta Pattinsona i Jeffreya Wrighta wystąpili w nim m.in. Colin Farrell (Pingwin - Oswald Cobblepot), Zoe Kravitz (Kobieta-Kot - Selina Kyle), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone), Paul Dano (Człowiek-Zagadka - Edward Nashton), Barry Keoghan (Stanley Merkel) oraz Peter Sarsgaard (prokurator okręgowy Gil Colson).

Wideo "Batman" [trailer]