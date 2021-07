Bassam Tariq wyreżyseruje​ nowego "Blade'a"

Od chwili, gdy studio Marvela ogłosiło powstanie nowej wersji komiksowego "Blade'a", minęły już dwa lata. W rolę pogromcy wampirów, którą w trzech częściach tej serii grał Wesley Snipes, ma się tym razem wcielić dwukrotny zdobywca Oscara, Mahershala Ali. Dwa lata po ogłoszeniu tego projektu być może poznaliśmy w końcu nazwisko reżysera nowego "Blade". Jak informuje portal "Deadline", ma nim być autor filmu "Mogul Mowgli", Bassam Tariq.

Bassam Tariq /Andreas Rentz /Getty Images

To kolejna w tym roku wiadomość na temat filmu "Blade". W lutym ogłoszono nazwisko scenarzystki tego filmu. To Stacy Osei-Kuffour, autorka serialu "Watchmen". Jeśli rozmowy z Tariqiem zakończą się porozumieniem, to właśnie on przeniesie na duży ekran jej scenariusz.



Jak informuje portal "Variety", wciąż nie wiadome jest, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu "Blade", ani kiedy będzie miał swoją premierę. Jak mówił jeszcze w 2019 roku Kevin Feige, film ten ma być częścią tzw. piątej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Trzecia faza zakończyła się filmem "Avengers: Koniec gry", a na rozpoczęcie się na dobre czwartej fazy fani Marvela wciąż czekają. Jeśli nic w słowach Feige'a się nie zmieniło, można spodziewać się, że na nowego "Blade'a" przyjdzie poczekać jeszcze kilka lat. Choć z informacji podawanych przez "Variety" wynika, że "Blade" ma być jednak częścią fazy czwartej.

Postać Blade'a po raz pierwszy pojawiła się w komiksach w 1973 roku. To czarnoskóry superbohater, którego matka, będąc z nim w ciąży, została ugryziona przez wampira. Na skutek tego ataku kobieta zmarła, ale wcześniaka udało się uratować. Po latach chłopiec stał się łowcą wampirów znanym jako Blade. Polowanie na krwiopijców ułatwia mu wrodzona odporność na ugryzienia wampirów.

W latach 1998-2004 na ekrany kin trafiły trzy ekranizacje komiksów o Bladzie. Były to filmy "Blade: Wieczny łowca", "Blade: wieczny łowca 2" oraz "Blade: Mroczna trójca". Rolę tytułową kreował w nich Wesley Snipes. Nieznana jest fabuła nowego "Blade'a", ale można przypuszczać, że jego historia zostanie opowiedziana od nowa tak, by można było dołączyć go do innych superbohaterów Marvela.