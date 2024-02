Bartosz Opania zmaga się z depresją

Bartosz Opania jest znany widzom głównie za sprawą serialu "Na dobre i na złe" , gdzie wcielał się w postać doktora Latoszka. Jest jednak także doświadczonym aktorem teatralnym i filmowym. Wystąpił między innymi w komediach "Wkręceni" i "Wkręceni 2".

Kiedy w 2019 roku aktor nagle zniknął z ekranów, wielu widzów zastanawiało się nad powodem tej decyzji. Dopiero po czasie wyznał publicznie, że cierpi na depresję.

"Nie chciałbym epatować tą sytuacją w żaden sposób, ale ponieważ jest to dosyć poważny problem społeczny i ludzki, to powiem. Generalnie byłem chory na depresję i ta choroba bardzo dużo mi zabrała. Chciałbym namówić wszystkich, aby pochylali się nad takimi osobami (byli bardzo czujni), bo to jest naprawdę bardzo przewlekła, ciężka choroba" - wyznał na łamach "Super Expressu" w październiku ubiegłego roku.

Zapytany wprost o to, jak radzi sobie z chorobą, odparł wtedy, że jest na etapie walki, korzysta z pomocy terapeuty. W marcu 2020 roku mówiono, że aktor czuje się już znacznie lepiej i jest pełen sił, by aktywnie angażować się w pomoc innym.

Bartosz Opania powraca na ekrany w "Miłość jak miód"

Wygląda na to, że Bartosz Opania jest gotowy na powrót do aktorstwa. W 2023 roku wystąpił w kilku odcinkach serialu "Przyjaciółki". Już 9 lutego na ekrany polskich kin wejdzie polska komedia romantyczna o tytule "Miłość jak miód". O czym jest film? Majkę (Agnieszka Suchora) i Agatę (Edyta Olszówka) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna prowadzi cukiernię, druga jest wziętą architektką wnętrz. Jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, kompletnie zapominając o sobie, druga nie ma rodziny i dba o duchowy rozwój - czytamy w oficjalnym opisie.

Bartosz Opania wciela się w drugoplanową postać o imieniu Daniel. Bohater ten namiesza w życiu uczuciowym Agaty. Długo niewidziany aktor wrócił na salony. Pojawił się na uroczystej premierze i zapozował na ściance.

Bartosz Opania: Kariera

Bartosz Opania urodził się 6 grudnia 1970 roku w Puławach. Syn popularnego aktora, Mariana Opanii, podobnie jak ojciec postanowił swoją zawodową przyszłość związać z aktorstwem. W 1993 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Zadebiutował jeszcze rok przed odebraniem dyplomu, w filmie "Szczęśliwego Nowego Roku".

Zagrał w ponad dwudziestu przedstawieniach Teatru Telewizji, między innymi w "Mamucie", "Cydzie", "Wyspie róż" czy "Przetargu". W 1997 roku na III Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej otrzymał wyróżnienie za rolę w spektaklu "Przybysz z Narbony" w Teatrze Telewizji.

Wystąpił w filmie Krzysztofa Zanussiego "Cwał" (1995), "Pułkowniku Kwiatkowskim" (1995), "Taekwondo" (1997). Za rolę Józefa Andryszka w "Historii kina w Popielawach" (1998) zdobył nominację do nagrody Orła za najlepszą rolę męską.



W 2018 roku złożył przysięgę wojskową.

