Bartosz Obuchowicz zadebiutował na ekranie w wieku 10 lat

Bartosz Obuchowicz był nadzieją polskiej sceny aktorskiej. Zadebiutował na ekranie, grając chłopca w spektaklu telewizyjnym "Gdyby. Wiersze Joanny Kulmowej". W roku 1996 zagrał Horta w serialu "Tajemnica Sagali". Później wystąpił między innymi w "Barze 'Atlantic' ", "Sławie i chwale" i w "Domu". Nie musiał długo czekać, aż stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia.

Największą popularność zdobył za sprawą roli Tomka Burskiego w serialu "Na dobre i na złe". W produkcji TVP występował aż do 2011 roku i chociaż cały czas grał w innych filmach oraz serialach, to żadna inna rola nie przyniosła mu podobnego rozgłosu.



Bartosz Obuchowicz usunął się w cień

Kariera aktorska Obuchowicza sprawiła, że stał się obiektem westchnień wielu kobiet. Jednak sława wiązała się także z innymi rzeczami, które młodemu aktorowi nie przypadły do gustu. W związku z tym w pewnym momencie podjął on decyzję o zniknięciu z show-biznesu. Nadal można było zobaczyć go na ekranach. Trudniej za to było zauważyć go na branżowych imprezach.

Dziś Obuchowicz wciąż jest aktywny zawodowo, ale grane przez niego role są raczej mało znaczące. W 2021 roku pojawił się w serialu "Chyłka. Oskarżenie", w którym zagrał esbeka. Poza tym pojawił się jeszcze w "Bartkowiaku" i "Backdoor. Wyjście awaryjne". W filmie "Gorzko, gorzko!", który jest jeszcze w produkcji, zobaczymy go w roli... kloszarda. Można go też oglądać na teatralnych deskach.

Rodzina jest dla niego najważniejsza

Bartosz Obuchowicz w pełni oddał się życiu rodzinnemu. Od lat związany jest z psycholożką Katarzyną Sobczyńską, z którą ma trzy córki: Mariannę, Marcelinę i Michalinę. W wywiadach wielokrotnie zaznaczał, że bycie ojcem daje mu wiele radości.

Dziś młodzi ludzie zwlekają z decyzją o założeniu rodziny, a czas gra na ich niekorzyść. Też się bawiłem, ale przychodzi czas na ustatkowanie. Dzieci nie przeszkadzają mi w niczym, choć wyścigi zeszły na drugi plan. Nie mam już tyle wolnego czasu. Poza tym to drogi sport. Teraz, choć bywam zmęczony, lubię przez chwilę porozmawiać z dziećmi, pocałować na dobranoc, a najmłodszej pociesze, zaśpiewać kołysankę do snu mówił w "Vivie".

Bartosz Obuchowicz z żoną i córkami na "ściance"

Ostatnio artysta zabrał żonę i córki na premierę animacji "Jak zostałem samurajem". Razem chętnie pozowali na "ściance".



