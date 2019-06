Bartosz Konopka z Nagrodą im. Wojciecha Jerzego Hasa dla Młodego Artysty

Nagroda dla Młodego Artysty im. Wojciecha Jerzego Hasa przyznawana jest dla twórcy kontynuującego artystyczne poszukiwania wybitnego polskiego reżysera, autora takich obrazów jak m.in. "Rękopis znaleziony w Saragossie" czy "Jak być kochaną". W tym roku wyróżnienie, którego donatorką jest Wanda Ziembicka-Has, wdowa po Wojciechu Jerzym Hasie, po raz pierwszy zostało wręczone na festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Otrzymał je, za swój najnowszy film "Krew Boga", reżyser Bartosz Konopka - twórca docenionego przez widzów i krytyków "Lęku wysokości" czy nominowanego do Oscara "Królika po berlińsku".

Bartosz Konopka /materiały prasowe

Odbierając nagrodę filmowiec podkreślił, że traktuje ten laur jako sygnał, by robić kino odważne: niepokorne i nietypowe. "Film "Krew Boga" przygotowywaliśmy przez siedem lat, ale dla takich chwil warto było" - mówił. Dyrektor artystyczny wydarzenia Łukasz Maciejewski dodał zaś, że "Krew Boga" jest filmem opowiadającym o duchowości w sposób, w jaki nikt nie opowiadał przez wiele lat. "Zachwyciłem się tą narracją, dlatego jestem szczęśliwy, że ta nagroda trafia do Bartosza Konopki" - zaznaczył Maciejewski.

"Krew Boga" była także jednym z filmów pokazywanych w konkursie Grand Prix Komeda ostrowskiego festiwalu. Prezentowane tam obrazy walczą o wyróżnienie za najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Autorem muzyki do filmu Bartosza Konopki jest Jerzy Rogiewicz - kompozytor współpracujący od kilku lat z Marcinem Maseckim, a także założyciel zespołu Jerzy Igor.

"Krew Boga" to posiadająca współczesny wymiar refleksja nad istotą wiary i kościoła, formą przypominająca bezkompromisowe dzieła Nicolasa Windinga Refna oraz serialowy hit "Gra o tron". W rolach głównych występują: Krzysztof Pieczyński ("Belfer", "Ziarno prawdy", "Jack Strong"), Karol Bernacki ("Amok"), Jacek Koman ("Moulin Rouge!", "Son of a Gun", "Ziarno prawdy"), aktorka Teatru Narodowego w Warszawie Wiktoria Gorodeckaja oraz jeden z najoryginalniejszych współczesnych performerów - Francuz Olivier de Sagazan.

Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord (Krzysztof Pieczyński). Okrutnie doświadczony przez los, lecz twardo stąpający po ziemi wojownik, już dawno zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego (Karol Bernacki) - pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość. Pomimo różnic w światopoglądzie i podejściu do religii, mężczyźni zostają towarzyszami podróży. Kontynuują wędrówkę połączeni wspólnym celem - chcą odnaleźć i ochrzcić ukrytą w górach osadę pogan. Chociaż chrystianizacja mieszkańców to jedyny sposób, by uchronić ich przed zbliżającą się zagładą, misję bohaterów spróbują zatrzymać kapłan pogan oraz ich wódz, Geowold. Ich działania wystawiają poglądy obcych na wielką próbę. Jednak w ostatnim bastionie "starej wiary" Willibrord i Bezimienny mogą liczyć na nieoczekiwanego sojusznika. Jest nim Prahwe - charyzmatyczna córka Geowolda. Wkrótce miłość skonfrontuje się z nienawiścią, dialog z przemocą, szaleństwo z zasadami, a wielu będzie musiało zginąć...

Scenariusz filmu "Niemy" powstał w wyniku współpracy Bartosza Konopki, Przemysława Nowakowskiego i Anny Wydry. Autorem zdjęć do filmu jest Jacek Podgórski. Za scenografię odpowiadali Marek Warszewski oraz Łukasz Trzciński, za kostiumy Marta Ostrowicz, a za charakteryzację Dariusz Krysiak. Film zostanie zmontowany przez Andrzeja Dąbrowskiego. Producentką filmu jest Anna Wydra (Otter Films), koproducentami: Andrzej Białas i Rafał Bubnicki z Dolnośląskiego Centrum Filmowego (dawniej Odra-Film) oraz Jurgen Willocx z belgijskiej firmy Earlybirds Films.

Nominowaną do Złotych Lwów "Krew Boga" doceniono podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za zdjęcia Jacka Podgórskiego. Obraz znalazł się też w programie 41. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie; film miał tam swoją międzynarodową premierę.

"Krew Boga" wejdzie do kin 14 czerwca 2019 roku.