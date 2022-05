Bartosz Bielenia ma 30 lat. Nadzieja polskiego kina

"Boże Ciało", "Disco Polo", "Prime Time", "Magnezja" - to w kinie. "Kopciuszek", "Wesele", "Matka Joanna od Aniołów", "Kino moralnego niepokoju" - to w teatrze. Każda kolejna rola Bartosza Bieleni przykuwa uwagę widzów. Aktor, który ma niebywały talent do ekranowych metamorfoz, 15 maja obchodzi 30. urodziny. Jak rozwijała się jego kariera?

Bartosz Bielenia na lunchu dla nominowanych do Oscarów 2020 /Invision/Invision/East News /East News