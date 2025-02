Barry Keoghan ma ręce pełne roboty. Na horyzoncie nowy filmowy projekt

Barry Keoghan i Riley Keough razem na ekranie

Barry Keoghan ("Saltburn") i Riley Keough ("Mad Max: Na drodze gniewu") negocjują główne role w filmie "Butterfly Jam" - pierwszym anglojęzycznym projekcie Kantemira Bałagowa, twórcy "Wysokiej dziewczyny".

Akcja filmu ma się rozgrywać w czerkieskiej społeczności New Jersey. W centrum fabuły znajduje się skomplikowana relacja ojca i syna. Scenariusz krążył już wśród wybranych dystrybutorów, budząc spore zainteresowanie. Według informacji podanych przez "Variety", w Ameryce Północnej film współreprezentują UTA Independent Film Group i CAA Media Finance.

Za produkcję "Butterfly Jam" odpowiadają Pascal Caucheteux z Why Not Productions oraz Aleksander Rodnianski z AR Content. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Michael Kupisk (AR Content), Pauline Lamy (Why Not Productions) i Livia Van der Staay z Goodfellas.

"Butterfly Jam" jest dla nas wszystkich owocem miłości. Głęboko wierzę w tę historię, a jeszcze bardziej w talent i wizję Kantemira Bałagowa. W przypadku tak ważnego filmu kluczowe jest posiadanie odpowiednich partnerów kreatywnych. Nie mógłbym być szczęśliwszy z osób, które udało nam się zebrać - przyznał w wywiadzie dla Deadline jeden z producentów, Alexander Rodnianski.

Dla Bałagowa "Butterfly Jam" to druga próba wejścia na hollywoodzkie salony. Wcześniej miał wyreżyserować pilotowy odcinek hitowego serialu HBO "The Last of Us", ale ostatecznie odszedł od projektu, a jego miejsce zajął showrunner Craig Mazin.

Barry Keoghan - ręce pełne roboty

Barry Keoghan, znany z filmu "Saltburn", to jedna z kilku nowych gwiazd, które dołączyły do obsady filmu "Pycky Blinder", kręconego na podstawie głośnego serialu o tym samym tytule. Wśród innych nazwisk pojawiają się Tim Roth ("Pulp Fiction") oraz Rebecca Ferguson ("Silos"). W filmie obok Cilliana Murphy’ego (Tommy Shelby) zobaczymy także powracających bohaterów: Adę Thorne (Sophie Rundle), Charliego Stronga (Ned Dennehy), Johnny’ego Dogsa (Packy Lee) i Curly’ego (Ian Peck). Stephen Graham również ponownie wcieli się w Haydena Stagga.

Premiera filmu planowana jest na platformie Netflix, jednak dokładna data pozostaje nieznana.

Zdjęcie Barry Keoghan w filmie na podstawie serialu "Peaky Blinders" / Robert Viglasky / Netflix

