"To nie tylko projekt życia Barry’ego. To zupełnie nowe podejście do znanej historii. Jest to taka wersja opowieści, którą mamy nadzieję cały świat zechce zobaczyć" - dodaje producent Ed Guiney, który pracował już z aktorem przy okazji filmów "Zabicie świętego jelenia" i "Calm with Horses". Tworzony przez nich film ma skupić się na trudnym dzieciństwie rewolwerowca i jego irlandzkim pochodzeniu.

Barry Keoghan: Co łączy go z Billym the Kidem?

Z Keoghanem łączą go podobne przeżycia. Billy the Kid został sierotą w wieku 15 lat, gdy zmarła jego matka, a ojciec go opuścił. Mama Keoghana zmarła, gdy przyszły aktor miał 12 lat. Wychowywał się później w rodzinach zastępczych.

Keoghan przymierzał się do tego projektu od lat. Zainteresował nim reżysera Barta Laytona, gdy razem pracowali nad filmem "Zwierzęta Ameryki". Produkcja miała ruszyć już w 2020 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. "Pamiętam, że czytałem o nim, gdy sam byłem dzieciakiem, ale im bardziej zagłębiałem się w ten projekt, tym jaśniejsze stawało się dla mnie, że wiele jest jeszcze do odkrycia. Jest sporo relacji naocznych świadków i wiele różnych wersji jego historii, które nie układają się w logiczną całość, ale skutecznie budują legendę. Ja chciałem wyjść poza tę legendę" - tłumaczy Keoghan.