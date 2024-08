Powstaje filmowa kontynuacja "Peaky Blinders"

"Peaky Blinders" to dramat historyczny, który pokochał cały świat. Fabuła skupia się na losach Thomasa Shelby'ego (Cillian Murphy), który wraz ze starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) przewodzą grupą przestępczą w Birmingham. Nazwa budzącego powszechny strach gangu "Peaky Blinders" pochodzi od noszonych przez nich czapek z wszytymi żyletkami.

Serial był realizowany w latach 2013-2022 i doczekał się sześciu sezonów. Niedawno ogłoszono, że otrzyma także filmową kontynuację, która zostanie napisana przez autora serialu - Stevena Knighta. Film powstaje dla Netfliksa.

Cilliana Murphy, wcielający się w serialu w postać Tommy’ego Shelby, powróci w filmie i dodatkowo zajmie się również jego produkcją. We wpisie na platformie X, udostępnionym przez Netflixa, przeczytać możemy wypowiedź aktora: "Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył. Ponowna współpraca ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem nad filmową wersją 'Peaky Blinders' jest bardzo satysfakcjonująca. To będzie coś dla fanów".

U jego boku ma pojawić się także Rebecca Ferguson. Na ten moment nie wiadomo, kogo zagra.

Barry Keoghan dołącza do obsady filmowej kontynuacji "Peaky Blinders"

Do obsady wyczekiwanej filmowej kontynuacji dołączył irlandzki aktor - Barry Keoghan. Rola zdobywcy nagrody BAFTA za występ w filmie "Duchy Inisherin" jest trzymana w sekrecie, podobnie jak w przypadku postaci Ferguson.

Knight w rozmowie z "Deadline" w kwietniu tego roku zdradził, że akcja filmu będzie rozgrywać się podczas II wojny światowej.