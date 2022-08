"Bardo" to pierwszy film Alejandra Gonzáleza Iñárritu od czasu "Zjawy" z 2015 roku. Tym większe jest oczekiwanie na to, co tym razem zaproponuje widzom meksykański reżyser, który zdobył cztery Oscary (trzy statuetki za film "Birdman" i jedna za "Zjawę"). Zanim film będzie można zobaczyć na Netfliksie, obejrzą go uczestnicy rozpoczynającego się dziś festiwalu w Wenecji. 27 października "Bardo" pojawi się w meksykańskich kinach, a od 4 listopada będą mogli zobaczyć go widzowie w Ameryce Północnej.

"Bardo": Nowy film Alejandra Gonzáleza Iñárritu

Nowy film Iñárritu opisywany jest jako nostalgiczna komedia. Opowiada o cierpiącym na egzystencjonalny kryzys dziennikarzu i autorze filmów dokumentalnych, który wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Na miejscu zmierzyć się będzie musiał z rodzinnymi wspomnieniami i poprzez kontakty z bliskimi, odszukać własną tożsamość.

Ogłoszenie daty premiery filmu "Bardo" zbiegło się w czasie z udostępnieniem przez Netflix kalendarza wszystkich filmowych premier zaplanowanych przez tego giganta streamingowego do końca 2022 roku.



Netflix: Największe premiery końca 2022 roku

Wśród wielu tytułów znalazł się między innymi nowy film Noah Baumbacha zatytułowany "Biały szum". Opowiada on o specjaliście od Hitlera, który niespodziewanie musi zmagać się z konsekwencjami wypadku, którego efekty mogą być przerażające. Na Netfliksie będzie można go zobaczyć od 30 grudnia.

5 października zadebiutuje tam z kolei nowy film Johna Lee Hancocka ( "Wielki Mike. The Blind Side" ) oparty na motywach opowiadania Stephena Kinga zatytułowanego "Telefon pana Harrigana". A na 23 listopada zaplanowano datę premiery opartego na faktach dramatu "The Swimmers" - opowiadającego o dwóch syryjskich siostrach, które uciekają z ogarniętego wojną kraju, by wziąć udział w zawodach pływackich na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

Inne ciekawsze filmy, które trafią na Netfliksa jeszcze w tym roku, to m.in. "Blondynka" o Marilyn Monroe (premiera 28 września), "Luckiest Girl Alive" z Milą Kunis (7 października), "Akademia Dobra i Zła" (19 października), "Dobry opiekun" z Eddiem Redmaynem i Jessiką Chastain (26 października), "Enola Holmes 2" (4 listopada), "Guillermo del Toro: Pinokio" (9 grudnia) oraz "Glass Onion: Film z serii Na noże" (23 grudnia).



Z kolei pierwszą dużą premierą nowego roku będzie film "The Pale Blue Eye" z Christianem Balem w roli głównej. Jego premierę zaplanowano na 6 stycznia 2023 roku.