Barbra Streisand: Hollywoodzka gwiazda

Barbra Streisand stała się ikoną na wielu polach show-biznesu. Nagrała ogromną liczbę płyt (sprzedała ich na całym świecie ponad 150 mln), jest aktorką, reżyserką, producentką, scenarzystką i pisarką. Była pierwszą w historii kobietą, która jednocześnie wyreżyserowała, wyprodukowała, napisała scenariusz do filmu i zagrała w nim główną rolę.

Podczas trwającej ponad sześć dekad kariery gwiazda zdobyła wszelkie liczące się w branży wyróżnienia. Dość wspomnieć, że należy ona do elitarnego grona laureatów EGOT, czyli najważniejszych amerykańskich nagród przemysłu rozrywkowego: Emmy, Grammy, Oscara i Tony.

W lutym 2024 roku 81-letnia Barbra Streisand odbierze nagrodę za całokształt osiągnięć przyznawaną przez amerykańską Gildię Aktorów Ekranowych. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które "uosabiają najwspanialsze ideały aktorskiej profesji".

"Barbra jest ikoną o bezkompromisowej etyce pracy" - powiedziała o laureatce prezeska organizacji Fran Drescher.

Uroczystość wręczenia nagrody SAG Awards odbędzie się 24 lutego w Shrine Auditorium and Expo Hall w Los Angeles.



Barbra Streisand przeszła do historii kina rolami w takich filmach, jak "Zabawna dziewczyna" (Oscar), "Yentl", "Tacy byliśmy", "Książę przypływów", "No i co, doktorku" czy "Narodziny gwiazdy".

O swoim życiu i błyskotliwej karierze gwiazda opowiedziała w wydanej na początku listopada autobiografii "My Name Is Barbra" .