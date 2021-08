Barbra Streisand: Co łączyło ją z księciem Karolem? "To było naprawdę słodkie"

O tym, że księcia Karola i Barbrę Streisand łączyła niegdyś zażyła relacja, wiadomo od dawna. W latach 80. i 90. w mediach pojawiały się plotki o tym, że mają romans.



Według nieoficjalnych informacji artystka odwiedzała księcia w Gloucestershire w 1994 roku, czyli na dwa lata przed sfinalizowaniem rozwodu z księżną Dianą.



Książę Karol udzielił wywiadu

Niedawno książę Karol udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej fascynacji amerykańską gwiazdą, mówiąc o niej "niezwykle wszechstronna i utalentowana".



W ramach rewanżu aktorka i wokalistka zdradziła kulisy ich przyjaźni. Barbra Streisand była właśnie gościem programu śniadaniowego "Lorraine" w brytyjskiej telewizji ITV i skomentowała wywiad księcia.

"To było naprawdę słodkie. Pamiętam, że pracowałam wtedy w studiu nagraniowym. Dowiedziałam się, że chce się ze mną zobaczyć. Książę poprosił o spotkanie, pojawił się w studiu nagraniowym, a ja zaprosiłam go na filiżankę herbaty. (...) Od tamtej pory przyjaźniliśmy się. Uwielbiałam spędzać z nim czas w Highgrove i przechadzać się po jego ogrodach" - powiedziała Streisand w rozmowie z Rossem Kingiem.



Zdjęcie Książę Karol i Barbra Streisand w 1994 roku w Londynie / Kent Gavin/Mirrorpix / Getty Images

Barbra Streisand: Upominek od księcia Karola

Aktorka zdradziła przy okazji, że otrzymała od księcia Karola "symboliczny upominek".



"Pamiętam pewną historię z tamtych czasów. Nocowałam w jednym z londyńskich hoteli i pewnego ranka w pokoju pojawił się bukiet świeżo ściętych kwiatów. Zapytałam asystentki, kto je przysłał. 'Jakiś fan imieniem Karol' - oświadczyła. Do bukietu dołączony był liścik, na którym znajdowała się królewska pieczęć. To były to zwykłe kwiaty, pochodziły z jego ogrodów" - wyznała gwiazda.

Aktorka podkreśliła, że działo się to zanim książę poznał swoją przyszłą żonę, Dianę Spencer. "Mam taką kwestię, którą często powtarzam na scenie: 'Gdybym odpowiednio to rozegrała, mogłabym zostać pierwszą żydowską księżniczką'" - dodała z uśmiechem Streisand.