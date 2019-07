"Barbie" z nominowanymi do Oscara scenarzystami

Nominowani do Oscara Greta Gerwig ("Lady Bird") i Noah Baumbach ("Walka żywiołów") napiszą scenariusz do filmu o lalce Barbie. Gwiazdą produkcji będzie Margot Robbie ("Wilk z Wall Street", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"). Gerwig ma także duże szanse na wyreżyserowanie produkcji.

Film o lalce Barbie był w planach wytwórni Warner Bros. od dłuższego czasu. Przez pewien czas były z nim związane Amy Schumer i Anne Hathaway.

Ostatecznie producenci zdecydowali się na Margot Robbie. Aktorka będzie także współproducentką obrazu.

Gerwig i Baumbach kończą właśnie prace nad swoimi nowymi filmami. Nominowana do dwóch Oscarów za "Lady Bird" reżyserka montuje nową wersję "Małych kobietek", która powinna wejść do kin w grudniu. Z kolei Baumbach kończy niezatytułowany film z Adamem Driverem i Scarlett Johansson, który będzie dostępny na platformie Netflix tej jesieni.



Para podpisała już umowę na napisanie scenariusza. Trwają negocjacje wytwórni i Gerwig w sprawie podjęcia przez nią funkcji reżysera.



Chociaż film był planowany od dłuższego czasu, poprzednie pomysły poszły do kosza. Gdy z projektem była związana Schumer, fabuła miała dotyczyć starszej Barbie, która zostaje wyrzucona z Barbielandu, ponieważ przestała być perfekcyjna.