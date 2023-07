"Barbie": Rekord w weekend otwarcia. Żaden film reżyserowany przez kobietę tyle nie zarobił

"Barbie": Rekord w weekend otwarcia

Film "Barbie" wyprodukowało hollywoodzkie studio Warner Bros. Pictures. Greta Gerwig wyreżyserowała produkcję, jest też współautorką scenariusza, który napisała razem ze swoim życiowym partnerem, znanym twórcą filmowym Noah Baumbachem.



"Gerwig pobiła rekord. Jej 'Barbie' zarobiła 155 mln dolarów w pierwszy weekend. Stanowi to największe otwarcie w historii filmów wyreżyserowanych przez kobietę" - podkreśla magazyn "Variety".

Poprzedni rekord należał do filmu "Captain Marvel" w reżyserii Anny Boden przy współpracy Ryana Flecka. W 2019 roku zarobił on w weekend otwarcia 153 mln dolarów. Z kolei Patty Jenkins ( "Wonder Woman" ) stała się w 2017 roku rekordzistką filmu wyreżyserowanego wyłącznie przez kobietę z zyskiem w ciągu pierwszego weekendu 103 mln dolarów.

"Oppenheimer" , który powstał w Universal Pictures, również miał świetne otwarcie. Zarobił w pierwszy weekend 80,5 mln dolarów w ponad 3600 lokalizacjach w USA i Kanadzie.

Amerykańskie media okrzyknęły sukces obu filmów fenomenem, a z ich tytułów stworzyły zbitkę słowną "Barbenheimer".

"Dzięki fenomenowi 'Barbenheimera' setki tysięcy kinomanów zdecydowało się obejrzeć 'Barbie' i film Christophera Nolana 'Oppenheimer'. (...) Był to nie tylko największy ogólny weekend kasowy od czasu pandemii, ale także czwarty co do wielkości wspólny weekend wszech czasów" - zwraca uwagę "Variety".

Jak dodał "Hollywood Reporter", hity kinowe "Barbenheimer" reprezentują pierwszy przypadek, gdy w ciągu trzydniowego weekendu wiodący film zarobił ponad 100 mln dolarów ze sprzedaży biletów, a drugi ponad 50 mln.