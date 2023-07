"Barbie": Margot Robbie straciła pewność siebie na planie

W role głównych bohaterów filmu " Barbie " w filmie Grety Gerwig wcielają się Margot Robbie i Ryan Gosling . I to właśnie oni przemierzali na żółtych rolkach okolice plaży w Venice. Dla fanów była to pierwsza okazja do tego, by poczuć przedsmak szykowanych przez Gerwig atrakcji.

Media społecznościowe zalały zdjęcia gwiazd w trudnych do przeoczenia kreacjach. Szczęśliwcy, którzy tego dnia znaleźli się na planie "Barbie", mogli zobaczyć Robbie i Goslinga na wyciągnięcie ręki.

"Życie Barbie w Barbielandzie jest całkowicie zestrojone z całym otoczeniem. Tamtejsze domy nie mają ścian, bo nikt przed nikim nie musi się ukrywać, nie musi się niczego wstydzić czy być zakłopotanym. A nagłe znalezienie się w prawdziwym świecie i chęć ukrycia przed innymi to esencja człowieczeństwa. Fascynujące było oglądanie Margot i Ryana na rolkach w trakcie zdjęć w Venice Beach, bo rozgrywało się to wszystko tuż przed nami i przed gapiami" – wspomina Greta Gerwig w rozmowie z magazynem Rolling Stone.

Reżyserka ujawniła też, że Robbie nie wspomina dobrze tamtego spotkania. "Ludzie podchodzili do Ryana, przybijali mu piątki, chwalili to jak sobie radzi i jak wygląda. Tymczasem do Margot nie mówili nic. Po prostu na nią patrzyli. To było surrealistyczne. W tej chwili straciła całą pewność siebie. A ja, jako reżyserka, musiałam ją chronić. Z drugiej strony wiedziałam też, że w scenie, którą kręcimy, Barbie ma czuć się wystawiona na publiczny widok. Margot też była tak wystawiona jako gwiazda i jako dama" – dodała reżyserka "Małych kobietek".

"Barbie": Scena ze stopami wywołała burzę w internecie

Ostatnio spore poruszenie w sieci wywołała znana widzom ze zwiastuna scena, w której tytułowa bohaterka wyjmuje swoje stopy z butów i staje na palcach. Fani zastanawiali się, czy w tworzeniu tego ujęcia brała udział osobiście Margot Robbie, czy też jest pochodną efektów komputerowych.