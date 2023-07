"Kiedy po raz pierwszy przeczytałam scenariusz Barbie, moja reakcja brzmiała: 'Ah! To jest takie dobre. Jaka szkoda, że nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ponieważ nigdy nie pozwolą nam nakręcić tego filmu" - mówiła w rozmowie z BATFA gwiazda filmu, Margot Robbie .

"Barbie": To będzie hit lata?

Na szczęście obawy aktorki się nie spełniły, a światowa premiera filmu zbliża się wielkimi krokami. O "Barbie" jest głośno już od kilku lat. Plany nakręcenia filmowej opowieści o najsłynniejszej lalce świata pojawiły się już pod koniec 2016 roku. Realizacją obrazu miała się zająć wytwórnia Sony, a główną rolę powierzono wówczas Amy Schumer . Trzy miesiące później słynna amerykańska aktorka i komiczka oficjalnie wycofała się z udziału w projekcie, jako powód podając "inne zobowiązania zawodowe". "Ten film jest bardzo obiecujący. Czuję ogromny żal. Nie mogę się doczekać obejrzenia 'Barbie' na dużym ekranie" - powiedziała wówczas w oświadczeniu.

Ostatecznie tytułowa rola trafiła do Margot Robbie, a w roli Kena partneruje jej Ryan Gosling . Za kamerą stanęła Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" . "Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczyli twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

"Barbie": Uroczysta premiera

9 lipca w Los Angeles odbyła się oficjalna premiera filmu. Nie zabrakło na niej gwiazd produkcji, reżyserki oraz... różowego dywanu. "Towarzyszą nam wielkie emocje, że możemy już pokazać widzom nasz film. I cieszymy się, że taka ekscytacja towarzyszy również im. Jestem w wielkim szoku" - mówiła podczas premiery Robbie. "Z tym filmem jest jak z parkiem rozrywki. Każdy wybierze dla siebie coś innego, jakąś inną trasę. I na tym polega jego urok" - dodał Ryan Gosling.

Na różowym dywanie oprócz Goslinga, Robbie i Gerwing pojawiła się reszta obsady m.in. America Ferrera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Simu Liu czy Hari Nef. Na premierze pojawiły się również gwiazdy muzyki, których utwory można usłyszeć na soundtracku do filmu, w tym Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish.

"Barbie": Gwiazdy na premierze filmu

