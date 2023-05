"Barbie": Dua Lipa opublikowała piosenkę, promującą film. Usłyszymy również innych artystów

Do sieci trafił nowy zwiastun gorącej premiery tego roku. "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig będzie można oglądać od 21 lipca w polskich kinach. Dua Lipa właśnie opublikowała pierwszą piosenkę promującą film. To nie jedyna wokalistka, która nagrała utwór do nowego obrazu Gerwig.

Dua Lipa /Dua Lipa / Planet / Forum /Agencja FORUM