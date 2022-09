Barbara Winiarska: Mogła zostać gwiazdą kina

Winiarska urodziła się 29 maja 1952 roku - mija dokładnie 70 lat od tego dnia. Od najmłodszych lat była mocno związana ze swoją starszą siostrą Marią Winiarską [obecnie żona Wiktora Zborowskiego i matka Zofii Zborowskiej-Wrony, red.]. Dzielił je zaledwie rok różnicy, ale często brano je za bliźniaczki.

Siostry były zgranym rodzeństwem. Obie skończyły PWST w Warszawie, występowały razem na scenie jako Siostry Winiarskie - publiczność mogła podziwiać je m.in. na festiwalu w Opolu w 1978 roku.



"Kiedy śpiewałyśmy w duecie Siostry Winiarskie, ludzie często się dziwili, że my jesteśmy tak idealnie zgrane. Ten sam gest, stuk obcasa. Dla nas to było oczywiste. Byłyśmy jednym organizmem. To znaczy... były różnice. Baśka bałaganiara, ja lubię porządek, ona wszystko traktowała lżej, ja się przejmowałam" - mówiła Maria Winiarska w "Wysokich Obcasach".

Reklama

Zdjęcie Siostry Winiarskie / Jacek Barcz / Agencja FORUM

Kariery obu sióstr rozwijały się również bardzo dynamicznie, kiedy aktorki występowały solowo. Barbara Winiarska wystąpiła w takich produkcjach, jak "Nie ma różyc bez ognia", "Miś" czy "Kogel-mogel". Widzowie z pewnością zapamiętali szczególnie jej kreację w filmie Stanisława Barei "Miś", w którym zagrała ekspedientkę sprzedającą mięso spod lady.

Początkowo świetnie układało się też w życiu prywatnym gwiazdy. Barbara Winiarska wyszła za mąż za aktora Pawła Wawrzeckiego i to z nim postanowiła iść przez życie. Szybko miało się jednak okazać, że los szykuje dla nich tragedię.

Zdjęcie Paweł Wawczecki i Maria Winiarska, zdj. z marca 2002 roku / Niemiec / AKPA

Barbara Winiarska poświęciła się chorej córce

Kariera aktorki zwolniła tempo, kiedy urodziła, cierpiącą na porażenie mózgowe, córkę Anię. Winiarska postanowiła poświęcić się rodzinie oraz opiece nad dzieckiem. Całkowicie zrezygnowała z kariery, rzuciła aktorstwo, by móc w pełni skupić się córce.

"Wątpiłam w istnienie Boga, czekałam, żeby się pokazał, przyśnił. I pewnego dnia pomyślałam, że przecież obok mnie leży ktoś, kto cały jest miłością. Może Ania jest objawieniem, czymś, czego szukałam?" - mówiła Barbara Winiarska w "Na Żywo" w 2002 r.

Zdjęcie Barbara Winiarska i Paweł Wawrzecki z córką Anią / Agencja FORUM

Podczas, gdy ona zajmowała się Anią, Wawrzecki musiał pracować ze zdwojonym wysiłkiem, by zapewnić rodzinie godny byt. Oboje starali się zapewnić córce jak najlepsze warunki, jednak w ich małżeństwie zaczęły pojawiać się problemy. Pod koniec lat 90. aktor nawiązał romans z Agnieszką Kotulanką. Jednak nie zostawił żony i niepełnosprawnej córki.

Aktorka oprócz opieki nad chorą córką poświęciła się również działalności charytatywnej. Założyła Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin "Elf".

Nagła śmierć aktorki wstrząsnęła jej najbliższymi

Barbara Winiarska zmarła niespodziewanie 18 września 2002 roku na skutek wylewu krwi do mózgu, którego dostała podczas wakacji w Kołobrzegu. Przyczyną śmierci był tętniak. Barbara Winiarska została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie.

"Basia odeszła, mając 50 lat. Nie wyobrażam sobie, jakbym zniosła tę tragedię, gdyby nie mój mąż i dzieci. Oni dali mi siłę i wiarę w lepsze jutro. Bardzo wspierała mnie mama Wiktora, niestety, dziś już też świętej pamięci. Nieustannie mi powtarzała, że po złym musi przyjść dobre. I, chwała Bogu, nie myliła się. Dziś znów potrafię się uśmiechać" - powiedziała Maria Winiarska w "Dobrym Tygodniu".

Zobacz również:

Jerzy Skolimowski: Rzeczywistość coraz dobitniej zdaje się uczyć nas pokory

Nie żyje Wiesław Zięba. Był współtwórcą "Bolka i Lolka" oraz "Reksia"