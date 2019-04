Barbara Kurdej-Szatan z siostrą! Aktorstwo to rodzinny talent

Barbara Kurdej-Szatan to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aktorstwo to rodzinny talent w rodzinie 33-letniej gwiazdy. Aktorstwo to również zawód jej starszej siostry - Katarzyny.

Barbara Kurdej-Szatan jest jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek i trzeba przyznać, że wykorzystuje swój talent najlepiej, jak potrafi.

Reklama

Widzowie z pewnością pamiętają grane przez nią bohaterki w serialach: "M jak miłość", "W rytmie serca", "Pierwsza miłość" i filmach: "Wkręceni 2", "Dzień dobry, kocham cię", "Pech to nie grzech", "Narzeczony na niby".

Aktorkę bardzo często można również zobaczyć w roli prowadzącej programów, jak np. "Kocham cię, Polsko", "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" czy "Dance, Dance, Dance".

Niewiele osób jednak wie o tym, że jej starsza siostra jest również niesamowicie utalentowaną aktorką. Katarzyna Kurdej - starsza o pięć lat od Basi - jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna specjalizacja Reklama i PR. Ukończyła również Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, a od 2004 roku możemy oglądać ją na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni.

Siostry mają ze sobą świetny kontakt i uwielbiają swoje towarzystwo, co potwierdzają wspólnymi publikacjami w mediach społecznościowych. Mimo, że nie mieszkają blisko siebie, a ich grafiki są napięte - dbają o to, by regularnie się widywać i pielęgnować rodzinne relacje. Piękne aktorki na wspólnych zdjęciach promienieją! Widzicie siostrzane podobieństwo?