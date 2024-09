Ana de Armas następczynią Keanu Reevesa

Akcja filmu "Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka" osadzona jest między wydarzeniami z trzeciej i czwartej części losów Johna Wicka. Tym razem w roli głównej producenci obsadzili Anę de Armas, jedną z najgorętszych gwiazd Hollywood, która ma już na swoim koncie nominację do Oscara.

W spin-offie powraca oczywiście postać Johna Wicka, który ma wspomóc godną siebie następczynię! Eve jest biegła w walce wręcz i perfekcyjnie włada każdym typem broni. Zabójczyni zrobi wszystko, by dopaść mordercę ojca. W jej wykonaniu zemsta ma nowe oblicze!

Zwiastun obiecuje, że zobaczymy plejadę znanych i lubianych gwiazd uniwersum Johna Wicka. Wśród nich są: Ian McShane jako Winston, właściciel hotelu Continental, a także nieżyjący już Lance Reddick jako Charon, który jest konsjerżem i prawą ręką Winstona. Natomiast Anjelica Huston ponownie wciela się w rolę dyrektorki, szefowej organizacji Ruska Roma. Ponadto w obsadzie znaleźli się także: Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka": Fabuła filmu

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania.

Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Film w kinach od 6 czerwca 2025 roku.