"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona była od początku faworytem rozdania. Film otrzymał czternaście nominacji do nagród BAFTA. "Grzesznicy" zdobyli trzynaście, a "Hamnet" i "Wielki Marty" po jedenaście.

Po trzy statuetki zdobyły filmy "Grzesznicy" i "Frankenstein", a "Hamnet" i "I Swear" po dwie. Największym przegranym wydaje się "Wielki Marty". Jego twórcy zakończyli ceremonię bez ani jednej statuetki.

Jessie Buckley i Paul Mescal w filmie "Hamnet" Album Online East News

BAFTA 2026. Wyścig po Oscary się komplikuje

Za najlepsze kreacje drugoplanowe nagrodzono Wunmi Mosaku za "Grzeszników" i Seana Penna za "Jedną bitwę po drugiej". Oboje nie byli faworytami w swoich kategoriach. Przed ceremonią wskazywano na Teyanę Taylor ("Jedna bitwa po drugiej") i Stellana Skarsgårda ("Wartość sentymentalna"), którzy otrzymali wcześniej Złote Globy. Z kolei nagrody Cristics' Choice powędrowały do Amy Madigan ("Zniknięcia", aktorka nie była nominowana do BAFTA) oraz Jacoba Elordiego ("Frankenstein"). Tym samym wyścig po Oscary za występy drugoplanowe po raz pierwszy od lat nie ma faworyta.

Zaskoczeniem była także przegrana Timothée'ego Chalameta, faworyta do Oscara za męską rolę pierwszoplanową za kreację w "Wielkim Martym", z Robertem Aramayo. Wyróżniono go za występ w "I Swear". Armayo nie jest nominowany do Oscara. Jednak jeśli Chalamet nie otrzyma także nagrody Gildii Aktorów, może stracić tytuł oscarowego faworyta na ostatniej prostej.

BAFTA 2026. Polka z nominacją

Wśród nominowanych do tegorocznych nagród BAFTA byłą także Polka. Kostiumografka Małgorzata Turzańska miała szansę na statuetkę za swoją pracę przy filmie "Hamnet". Brytyjska Akademia Filmowa wyróżniła w tej kategorii Kate Hawley za "Frankensteina".

Alan Cumming podczas 79. ceremonii rozdania nagród BAFTA Anthony Harvey/Shutterstock East News

BAFTA 2026. Nowy mistrz ceremonii

79. ceremonia rozdania nagród BAFTA odbyła się w Royal Festival Hall w Londynie. Wśród gości wydarzenia znaleźli się także książę William i księżna Kate.

Galę poprowadził Alan Cumming. Był to jego debiut w tej roli. Aktor jest znany widzom między innymi z kreacji Ariego Golda w serialach "Żona idealna" i "Sprawa idealna" oraz Nightcrawlera w "X-Men 2" i nadchodzących "Avengers: Doomsday".

Gale kilkukrotnie przerywały wulgarne i obraźliwe okrzyki. Cumming dwukrotnie przerywał ceremonię i tłumaczył, że odpowiada za nie John Davidson. Jest on głównym bohaterem filmu "I Swear", który otrzymał nagrodę BAFTA za najlepszy casting. Z kolei wcielający się w niego Robert Aramayo został wyróżniony statuetką Rising Star dla najbardziej obiecującego młodego aktora oraz BAFTA za rolę pierwszoplanową. Davidson cierpi na zespół Tourette'a. W pewnym momencie mężczyzna opuścił galę.

Cumming podziękował zgromadzonym za wyrozumiałość i przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Zaznaczył, że tiki Davidsona są mimowolne. Aktor zaznaczył, że zależało mu na stworzeniu atmosfery przystępnej dla wszystkich.

Pełna lista zwycięzców

Najlepszy film

"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson

Najlepszy film brytyjski

"Hamnet", reż. Chloé Zhao

Najlepsza reżyseria

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessie Buckley, "Hamnet"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Robert Aramayo, "I Swear"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Nagroda Rising Star

Robert Aramayo

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Grzesznicy" - Ryan Coogler

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

Najlepszy dokument

"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein i Pavel Talankin

Najlepszy film animowany

"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush i Byron Howard

Najlepszy brytyjski debiut reżyserski, producencki lub scenariuszowy

"Cień mojego ojca" - Akinola Davies (reżyseria) i Wale Davies (scenariusz)

Najlepszy casting

"I Swear" - Lauren Evans

Najlepszy montaż

"Jedna bitwa po drugiej" - Andy Jurgensen

Najlepsza muzyka

"Grzesznicy" - Ludwig Göransson

Najlepsze zdjęcia

"Jedna bitwa po drugiej" - Michael Bauman

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

"Frankenstein" - Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill i Megan Many

Najlepsze kostiumy

"Frankenstein" - Kate Hawley

Najlepsza scenografia

"Frankenstein" - Tamara Deverell i Shane Vieau

Najlepszy dźwięk

"F1" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta

Najlepsze efekty specjalne

"Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett i Eric Saindon

Najlepszy film dla dzieci

"Boong", reż. Lakshmipriya Devi

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film aktorski

"This Is Endometriosis", reż. Matt Houghton i Georgie Wileman

Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film animowany

"Two Black Boys in Paradise", reż. Baz Sells