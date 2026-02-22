"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona była od początku faworytem rozdania. Film otrzymał czternaście nominacji do nagród BAFTA. "Grzesznicy" zdobyli trzynaście, a "Hamnet" i "Wielki Marty" po jedenaście.
Po trzy statuetki zdobyły filmy "Grzesznicy" i "Frankenstein", a "Hamnet" i "I Swear" po dwie. Największym przegranym wydaje się "Wielki Marty". Jego twórcy zakończyli ceremonię bez ani jednej statuetki.
BAFTA 2026. Wyścig po Oscary się komplikuje
Za najlepsze kreacje drugoplanowe nagrodzono Wunmi Mosaku za "Grzeszników" i Seana Penna za "Jedną bitwę po drugiej". Oboje nie byli faworytami w swoich kategoriach. Przed ceremonią wskazywano na Teyanę Taylor ("Jedna bitwa po drugiej") i Stellana Skarsgårda ("Wartość sentymentalna"), którzy otrzymali wcześniej Złote Globy. Z kolei nagrody Cristics' Choice powędrowały do Amy Madigan ("Zniknięcia", aktorka nie była nominowana do BAFTA) oraz Jacoba Elordiego ("Frankenstein"). Tym samym wyścig po Oscary za występy drugoplanowe po raz pierwszy od lat nie ma faworyta.
Zaskoczeniem była także przegrana Timothée'ego Chalameta, faworyta do Oscara za męską rolę pierwszoplanową za kreację w "Wielkim Martym", z Robertem Aramayo. Wyróżniono go za występ w "I Swear". Armayo nie jest nominowany do Oscara. Jednak jeśli Chalamet nie otrzyma także nagrody Gildii Aktorów, może stracić tytuł oscarowego faworyta na ostatniej prostej.
BAFTA 2026. Polka z nominacją
Wśród nominowanych do tegorocznych nagród BAFTA byłą także Polka. Kostiumografka Małgorzata Turzańska miała szansę na statuetkę za swoją pracę przy filmie "Hamnet". Brytyjska Akademia Filmowa wyróżniła w tej kategorii Kate Hawley za "Frankensteina".
BAFTA 2026. Nowy mistrz ceremonii
79. ceremonia rozdania nagród BAFTA odbyła się w Royal Festival Hall w Londynie. Wśród gości wydarzenia znaleźli się także książę William i księżna Kate.
Galę poprowadził Alan Cumming. Był to jego debiut w tej roli. Aktor jest znany widzom między innymi z kreacji Ariego Golda w serialach "Żona idealna" i "Sprawa idealna" oraz Nightcrawlera w "X-Men 2" i nadchodzących "Avengers: Doomsday".
Gale kilkukrotnie przerywały wulgarne i obraźliwe okrzyki. Cumming dwukrotnie przerywał ceremonię i tłumaczył, że odpowiada za nie John Davidson. Jest on głównym bohaterem filmu "I Swear", który otrzymał nagrodę BAFTA za najlepszy casting. Z kolei wcielający się w niego Robert Aramayo został wyróżniony statuetką Rising Star dla najbardziej obiecującego młodego aktora oraz BAFTA za rolę pierwszoplanową. Davidson cierpi na zespół Tourette'a. W pewnym momencie mężczyzna opuścił galę.
Cumming podziękował zgromadzonym za wyrozumiałość i przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Zaznaczył, że tiki Davidsona są mimowolne. Aktor zaznaczył, że zależało mu na stworzeniu atmosfery przystępnej dla wszystkich.
Pełna lista zwycięzców
Najlepszy film
"Jedna bitwa po drugiej", reż. Paul Thomas Anderson
Najlepszy film brytyjski
"Hamnet", reż. Chloé Zhao
Najlepsza reżyseria
Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley, "Hamnet"
Najlepszy aktor pierwszoplanowy
Robert Aramayo, "I Swear"
Najlepsza aktorka drugoplanowa
Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"
Najlepszy aktor drugoplanowy
Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
Nagroda Rising Star
Robert Aramayo
Najlepszy scenariusz adaptowany
"Jedna bitwa po drugiej" - Paul Thomas Anderson
Najlepszy scenariusz oryginalny
"Grzesznicy" - Ryan Coogler
Najlepszy film nieanglojęzyczny
"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier
Najlepszy dokument
"Pan Nikt kontra Putin", reż. David Borenstein i Pavel Talankin
Najlepszy film animowany
"Zwierzogród 2", reż. Jared Bush i Byron Howard
Najlepszy brytyjski debiut reżyserski, producencki lub scenariuszowy
"Cień mojego ojca" - Akinola Davies (reżyseria) i Wale Davies (scenariusz)
Najlepszy casting
"I Swear" - Lauren Evans
Najlepszy montaż
"Jedna bitwa po drugiej" - Andy Jurgensen
Najlepsza muzyka
"Grzesznicy" - Ludwig Göransson
Najlepsze zdjęcia
"Jedna bitwa po drugiej" - Michael Bauman
Najlepsza charakteryzacja i fryzury
"Frankenstein" - Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill i Megan Many
Najlepsze kostiumy
"Frankenstein" - Kate Hawley
Najlepsza scenografia
"Frankenstein" - Tamara Deverell i Shane Vieau
Najlepszy dźwięk
"F1" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo i Juan Peralta
Najlepsze efekty specjalne
"Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett i Eric Saindon
Najlepszy film dla dzieci
"Boong", reż. Lakshmipriya Devi
Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film aktorski
"This Is Endometriosis", reż. Matt Houghton i Georgie Wileman
Najlepszy krótkometrażowy brytyjski film animowany
"Two Black Boys in Paradise", reż. Baz Sells