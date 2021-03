​BAFTA 2021: "Nomadland" i "Rocks" z największą liczbą nominacji

"Nomadland" Chloe Zhao oraz "Rocks" Sarah Gavron to tytuły, które otrzymały najwięcej - po siedem - nominacji do 74. nagród BAFTA. Szanse na sześć statuetek mają "Ojciec" Floriana Zellera, "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Emerald Fennell, "Mank" Davida Finchera i "Minari" Lee Isaaca Chunga.

"Nomadland" ma szansę na siedem nagród BAFTA /materiały prasowe

Nagrody BAFTA, czyli "brytyjskie Oscary", są przyznawane przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych najlepszym produkcjom i twórcom filmowym z całego świata. Nominacje do 74. edycji nagród ogłoszono we wtorek na kanale wydarzenia na YouTubie. Tytuły, które przeszły do finału, odczytały aktorki Aisling Bea (znana m.in. z filmu "Pokochaj, poślub, powtórz") oraz Susan Wokoma ("Enola Holmes").



W tym roku na najwięcej nagród mogą liczyć twórcy docenionego w Wenecji Złotym Lwem "Nomadland" Chloe Zhao, a także "Rocks" Sarah Gavron. Oba te tytuły otrzymały po siedem nominacji. Obraz Zhao może zostać uhonorowany w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, aktorka pierwszoplanowa (Frances McDormand), scenariusz adaptowany, zdjęcia, montaż oraz dźwięk.



Natomiast film brytyjskiej twórczyni ubiega się o statuetki dla najlepszego filmu brytyjskiego, reżysera, aktorki pierwszoplanowej (Bukky Bakray), aktorki drugoplanowej (Kosar Ali), scenariusza oryginalnego, castingu oraz za debiut brytyjskiego scenarzysty, reżysera lub producenta.



Sześć nominacji, m.in. dla najlepszego filmu, aktora pierwszoplanowego (Anthony Hopkins) oraz scenariusza adaptowanego, powędrowało do "Ojca" Floriana Zellera. Łącznie sześcioma statuetkami mogą zostać docenieni również twórcy "Obiecującej. Młodej. Kobiety" Emerald Fennell, którzy ubiegają się o nagrody m.in. dla najlepszego filmu, brytyjskiego filmu i za montaż.



Tyle samo szans zyskały "Mank" Davida Finchera - który powalczy o nagrody m.in. za najlepszy scenariusz oryginalny, zdjęcia i kostiumy - a także "Minari" Lee Isaaca Chunga, nominowany m.in. za reżyserię, najlepszą drugoplanową rolę kobiecą (Yuh-Jung Youn), drugoplanową rolę męską (Alan Kim) oraz film nieanglojęzyczny.



O miano najlepszego filmu nieanglojęzycznego powalczą również "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Drodzy towarzysze!" Andrieja Konczałowskiego, "Aida" Jasmili Zbanic oraz "Nędznicy" Ladja Ly.



W kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa - prócz McDormand i Bakray - nagrodę mogą otrzymać Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety"), Radha Blank ("The Forty-Year-Old Version"), Wunmi Mosaku ("His House") lub Alfre Woodard ("Clemency"). Statuetka dla najlepszego aktora pierwszoplanowego może trafić m.in. do Madsa Mikkelsena ("Na rauszu"), Tahara Rahima ("Mauretańczyk"), Chadwicka Bosemana "Ma Rainey: Matka bluesa" lub Riza Ahmeda ("Sound of Metal").



Najlepszą aktorką drugoplanową może okazać się m.in. Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah"), Maria Bakalova ("Kolejny film o Boracie") lub Ashley Madekwe ("County Lines"), a najlepszym aktorem drugoplanowym - Leslie Odom Jr ("Pewnej nocy w Miami..."), Clarke Peters ("Pięciu braci") lub Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah").



Ceremonia przyznania nagród odbędzie się 11 kwietnia.

BAFTA 2021 - nominacje:

Film:

"Ojciec"

"Mauretańczyk"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Proces Siódemki z Chicago"

Film brytyjski:

"Calm with Horses"

"Wykopaliska"

"Ojciec"

"Czyj to dom?"

"Limbo"

"Mauretańczyk"

"Mogul Mowgli"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Rocks"

"Saint Maud"

Debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta:

"Czyj to dom?"

"Limbo"

"Moffie"

"Rocks"

"Saint Maud"

Film nieanglojęzyczny:

"Na rauszu"

"Drodzy towarzysze!"

"Nędznicy"

"Minari"

"Aida"

Film dokumentalny:

"Kolektyw"

"David Attenborough: Życie na naszej planecie"

"The Dissident"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Dylemat społeczny"

Film animowany:

"Naprzód"

"Co w duszy gra"

"Sekret wilczej gromady"

Reżyseria:

Thomas Vinterberg - "Na rauszu"

Shannon Murphy - "Babyteeth"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloé Zhao - "Nomadland"

Jasmila Žbanić - "Aida"

Sarah Gavron - "Rocks"

Scenariusz oryginalny:

"Na rauszu"

"Mank"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Rocks"

"Proces Siódemki z Chicago"

Scenariusz adaptowany:

"Wykopaliska"

"Ojciec"

"Mauretańczyk"

"Nomadland"

"Biały tygrys"

Aktorka:

Bukky Bakray - "Rocks"

Radha Blank - "40-letnia raperka"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Frances McDormand - "Nomadland"

Wunmi Mosaku - "Czyj to dom?"

Alfre Woodard - "Clemency"



Aktor:

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Adarsh Gourav - "Biały tygrys"

Anthony Hopkins - "Ojciec"

Mads Mikkelsen - "Na rauszu"

Tahar Rahim - "Mauretańczyk"

Aktorka drugoplanowa:

Niamh Algar - "Calm with Horses"

Kosar Ali - "Rocks"

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Dominique Fishback - "Judas and the Black Messiah"

Ashley Madekwe - "County Lines"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Aktor drugoplanowy:

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Barry Keoghan - "Calm with Horses"

Alan Kim - "Minari"

Leslie Odom Jr. - "Pewnej nocy w Miami..."

Clarke Peters - "Pięciu braci"

Paul Raci - "Sound of Metal"

Muzyka:

"Mank"

"Minari"

"Nowiny ze świata"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Co w duszy gra"

Zdjęcia:

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Mauretańczyk"

"Nowiny ze świata"

"Nomadland"

Montaż:

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

Scenografia:

"Wykopaliska"

"Ojciec"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Rebeka"



Kostiumy:

"Amonit"

"Wykopaliska"

"Emma."

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

Charakteryzacja:

"Wykopaliska"

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mank"

"Pinokio"

Dźwięk:

"Misja Greyhound"

"Nowiny ze świata"

"Nomadland"

"Co w duszy gra"

"Sound of Metal"

Efekty specjalne:

"Misja Greyhound"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan"

"Tenet"



Brytyjski animowany film krótkometrażowy:

"The Fire Next Time"

"The Owl and the Pussycat"

"The Song of a Lost Boy"

Brytyjski film krótkometrażowy:

"Eyelash"

"Lizard"

"Lucky Break"

"Miss Curvy"

"The Present"

Casting:

"Calm with Horses"

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta."

"Rocks"