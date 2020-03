"Bad Boys for Life": Przyspieszona premiera VOD

"Bad Boys for Life" - kontynuacja hitowej serii z Willem Smithem i Martinem Lawrence'em to kolejny film, który z powodu pandemii koronawirusa pojawi się w internetowych wypożyczalniach wcześniej niż pierwotnie planowano.

Will Smith i Martin Lawrence w "Bad Boys for Life" /materiały prasowe

Sensacyjna komedia "Bad Boys for Life", która aktualnie jest najbardziej dochodowym filmem roku, zostanie udostępniona na amerykańskich serwisach VOD już 31 marca. Niecały miesiąc później, bo 21 kwietnia, film "Bad Boys for Life" będzie też dostępny na nośnikach 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD.



Bezprecedensowa sytuacja sprawiła, że wytwórnie filmowe odstępują od zwyczajowego okresu 90 dni, jaki upływa pomiędzy premierą kinową, a dystrybucją online. Największe amerykańskie sieci kinowe podjęły decyzję o zamknięciu spowodowanym pandemią koronawirusa. W tej sytuacji kolejne tytuły filmowe pojawiają się znacznie wcześniej na serwisach VOD. Tylko w ostatnich dniach były to takie filmy, jak "Ptaki nocy", "Niewidzialny człowiek", "Polowanie" czy animacja "Naprzód". A w kolejce już stoi najnowszy film z Benem Affleckiem: "The Way Back".

Serwisy VOD nie są jedynymi wygranymi tej sytuacji. W Stanach Zjednoczonych swój renesans przeżywają kina samochodowe, w których można oglądać nowości kinowe z zaparkowanych przed ekranem samochodów. W ten sposób unika się zakazów zgromadzeń i zachowuje stosowny dystans pomiędzy widzami. Jedno z kin samochodowych przyszło również na ratunek odwołanemu festiwalowi filmowemu SXSW w Austin. W kinie Blue Starlite Mini Urban Drive-In odbył się pokaz filmów krótkometrażowych, które z powodu odwołania festiwalu straciły swoje szanse na trafienie do widzów. Planowane są tam również kolejne seanse festiwalowych filmów.

W "Bad Boys for Life" policjanci z Miami, w których role wcielili się Will Smith i Martin Lawrence, powracają po siedemnastu latach od premiery filmu "Bad Boys 2". Tym razem walczą z meksykańskim kartelem narkotykowym. Film okazał się niespodziewanym sukcesem kasowym i pewne jest już powstanie czwartej części serii.