"Bad Boy": Rozmach, jakiego dotąd nie było

Takich piłkarskich emocji nie pokazał w polskim kinie jeszcze nikt! Patryk Vega, reżyser "Bad Boya", postawił sobie za cel stworzenie spektakularnego widowiska filmowego, które odda ducha i emocje prawdziwego meczu piłki nożnej. "Uważam, że nie ma na świecie lepszej rozrywki niż mecz piłkarski. Przez dziewięćdziesiąt minut lub dłużej jesteśmy zaangażowani w coś, co trzyma nas w ciągłej adrenalinie" - mówi twórca.



Patryk Vega przyznaje, że dostrzegł niszę w rodzimym kinie: "Od czasu 'Piłkarskiego pokera' nie było w Polsce fajnego filmu o tej tematyce. Wszystkie dotychczasowe produkcje były zrealizowane w dość mizerny i żałosny sposób - oglądaliśmy w nich czterdziestu statystów na czwartoligowym stadionie. Byłem więc przekonany, że jest pole na to, aby stworzyć film, który rzeczywiście odda rozmach tego widowiska i sprawi, że ludzie będą w stanie doznać podobnych emocji co na stadionie" - twierdzi reżyser.



Tak ambitne przedsięwzięcie filmowe stanowiło ogromne wyzwanie realizacyjne. "Niektóre sceny kręciliśmy przy udziale dwudziestopięciotysięcznej publiczności i na prawdziwych stadionach. Było to szalenie skomplikowane. Wymagało to logistycznej precyzji. Musieliśmy obmyślić, w jaki sposób te sceny zrealizować, ale też zsynchronizować z autentycznymi meczami oraz z dostępnością prawdziwych piłkarzy - w tym przypadku Kamila Grosickiego i Sławka Peszko, którzy mieli bardzo napięte terminarze. My z kolei też mieliśmy konkretne daty, w których mogliśmy realizować sceny w trakcie prawdziwych meczów" - opowiada Vega.

"W związku z tym cały plan był niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem i wypadkową potrzeb, dostępności obiektów i ludzi, którzy mieli w brać nim udział. Zależało mi na tym, żeby jak najbardziej realistyczne ukazać świat piłki nożnej. Nie tylko ten za kulisami. Mieliśmy ambicje, aby wszystkie sytuacje na boisku były maksymalnie prawdziwe. Papier, czyli scenariusz zniesie wszystko, ale zainscenizowanie sytuacji na boisku tak, by wyglądały jak autentyczne akcje piłkarskie, wymagało zaangażowania prawdziwych piłkarzy i w tym przypadku Kamil Grosicki i Sławek Peszko okazali się nieocenieni. Zapewnili naszemu filmowi wysoki poziom autentyczności" - dodaje.

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach - wszystko to w pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. "Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców.

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.



Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.