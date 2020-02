"Bad Boy": Premiera nowego filmu Patryka Vegi

Patryk Vega nie zwalnia tempa. Autor "Pitbulla", "Botoksu", "Kobiet mafii" i "Polityki" tym razem opowiada o świecie polskiej piłki nożnej. Premiera filmu "Bad Boy" odbyła się we wtorek, 18 lutego, w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie.

Premiera filmu "Bad Boy" AKPA

Mafia, gangsterzy, groźby, ustawianie meczów i agresja na stadionach, to tylko część rzeczywistości polskich klubach piłkarskich.



Przedstawione w filmie mroczne strony najpopularniejszego sportu w naszym kraju inspirowane są prawdziwymi historiami.

Głównych bohaterów grają: Antoni Królikowski, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Stuhr, Katarzyna Zawadzka, Piotr Stramowski, Andrzej Grabowski i Zbigniew Zamachowski. To osoby, które kolejny raz stanęły przed kamerami na planie zdjęciowym u Vegi.



"Praca z Patrykiem jest szybka i konkretna. Wie, jaki efekt chce osiągnąć i jak kierować ekipą, żeby wszystko się udało" - mówi Antoni Królikowski.



Zbigniew Zamachowski również nie szczędził miłych słów na temat pracy z Vegą. "Z Patrykiem będę pracować, choćbym miał zagrać trzy litery w napisach końcowych" - przyznał.

"Bad Boy" to historia dwóch braci, których drogi rozeszły się w dwie różne strony. Jeden stanął po stronie prawa, drugi wybrał życie gangstera. Kiedy Paweł (Antoni Królikowski) trafia w końcu do więzienia, Piotr (Maciej Stuhr) postanawia mu pomóc. Wspierać go będzie Ola (Katarzyna Zawadzka), jego dziewczyna, która pracuje jako adwokat.

Jak to u Vegi bywa, nic nie będzie oczywiste, a losy bohaterów będą komplikować się ze sceny na scenę. Wkrótce na jaw wyjdą fakty, których nikt się nie spodziewał, a honorowa sportowa walka okaże się jedynie legendą.

Film na ekranach kin pojawi się już w najbliższy piątek, 21 lutego.



