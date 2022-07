Życie i przedwczesna śmierć Amy Winehouse to gotowy scenariusz na film. Jako 20-latka wydała album "Frank", który z miejsca zapewnił jej światową sławę. W trakcie swojej krótkiej kariery szcześć razy zdobyła nagrodę Grammy. Jej ostatni wydany za życia album "Back to Black" nosi dziś miano kultowego.

Niestety karierę artystki przerwała nagła śmierć w 2011 roku, gdy miała zaledwie 27 lat. Gwiazda zmarła z powodu zatrucia alkoholem.

"Back to Black": Film o Amy Winehouse

Hollywood przymierza się do stworzenia filmu u o tej wybitnej artystce. "Deadline" donosi, że prace nad projektem trwają już od 2018 roku. Produkcję pod tytułem "Back to Black" wyreżyseruje Sam Taylor-Johnson. Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie, "Nowhere Boy". Nakręciła także głośny film "50 twarzy Greya".Portal "Deadline" donosi ponadto, że w ciągu kilku dni rozpoczną się poszukiwania odpowiedniej aktorki, która mogłaby wcielić się w główną rolę.

"Nie miałbym nic przeciwko temu, że będzie to nieznana, młoda, angielsko-londyńska, cwaniacka-aktorka, która wygląda trochę jak Amy. Chcemy, aby ktoś sportretował Amy w sposób taki, jaka była... A była zabawną, błyskotliwą, czarującą i zarazem okropną osobą. Nie ma w tym sensu, żebym ja robił ten film, bo jestem jej ojcem. Ale zdobycie odpowiednich ludzi, którzy to zrobią, jest bardzo ważne i zrobimy to" - powiedział ojciec piosenkarki Mitch Winehouse w rozmowie z "The Sun".

