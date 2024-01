Baby Yoda na dużym ekranie! Ogłoszono nowy film z uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Jon Favreau wyreżyseruje film "The Mandalorian & Grogu". Oznacza to, że na kinowym ekranie zobaczymy przygody Mando i Baby Yody - bohaterów serialu "The Mandalorian".

Zdjęcie Baby Yoda pojawi się na kinowym ekranie / Disney+ / materiały prasowe